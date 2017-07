Polonia îi răspunde lui Emmanuel Macron pentru declaraţiile batjocoritoare la adresa statelor din Estul Europei

Într-un interviu acordat mai multor publicaţii europene luna trecută, noul preşedinte al Franţei, Emmanuel Macron, a corelat votul din Regatul Unit cu privire la părăsirea UE cu sosirea unui număr mare de muncitori din Europa Centrală şi de Est, şi a avertizat împotriva liderilor satelor europene „ce au o atitudine cinică la adresa UE, de care se folosesc doar pentru obţinerea de capital fără a respecta însă valorile fundamentale ale UE”.





Aceste declaraţii au provocat un răspuns imediat din partea prim-ministrului Poloniei, Beata Szydlo, care l-a acuzat de „ostilitate” - o temă reluată zilele acestea de ministrul economiei, Mateusz Morawiecki.





„Atunci când preşedintele Macron afirmă că el nu vrea ca UE să fie tratată asemenea unui supermarket, atunci sunt în acord 100% cu el. Nici eu nu aş vrea ca băncile franceze, supermarketurile franceze să poată desfăşura activităţi economice aici fără nicio barieră, iar şoferii noştri, lucrătorii noştri din construcţii, firmele noastre de consultanţă şi IT să fie supuse acestor restricţii şi impozitelor adiţionale”, a declarat acesta.





„Este adevărat că sunt mulţi şoferi polonezi pe străzile din Paris sau Amsterdam. Dar pe străzile din Cracovia, Koszalin sau Suwalki sunt multe supermarketuri franceze, bănci olandeze sau companii germane. Din punctul nostru de vedere, am fi foarte bucuroşi să schimbăm rolurile - dar nu ştiu dacă şi lor le-ar conveni acest lucru.”





Diviziuni în cadrul UE pe tema refugiaţilor





Statele Uniunii Europene sunt divizate pe o linie Est-Vest pe un număr de mai multe probleme - ce variază de la cotele de realocare a refugiaţilor până la regulile şi condiţiile în care angajaţii companiilor din UE pot fi „realocaţi” dintr-un stat membru pentru a lucra temporar în altul.





În cadrul aceluiaşi eveniment, Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului PiS, văzut ca una dintre cele mai influente voci din politica poloneză, a reiterat ostilitatea Poloniei faţă de încercările Uniunii Europene de a redistribui imigranţii ce cer azil în cadrul uniunii din Grecia şi Italia - o măsură faţă de care şi-au exprimat opoziţia şi Cehia şi Ungaria.





„Nimeni nu ne va impune o catastrofă socială doar pentru faptul că beneficiem de fonduri europene. Cu toţii ştiţi că mă refer la imigranţii ce vin în număr mare în Europa şi la politica de realocare obligatorie. Conform acordului acceptat de fostul prim-ministru Ewa Kopacz, noi ar fi trebuit să avem 7,000 de persoane aici”, a declarat Kaczynski.





„Noi nu am exploatat ţările de unde aceşti refugiaţi vin acum, noi nu ne-am folosit de fosţa lor de muncă şi, în final, noi nu-i chemăm în Europa. După cum am declarat în 2015 în această problemă, suntem gata să luăm parte la programul UE pentru refugiaţi; noi vrem doar să nu avem probleme la care nu am contribuit”, a continuat acesta.





Pe de altă parte, liderul principalului partid de opoziţie, Grzegorz Schetyna, a criticat dur guvernul polonez pentru poziţia adoptată, acuzându-l de încurajarea unei „isterii anti-europene”.





„Ne uităm şocaţi la cum ne putem pierde libertatea şi independenţa, şi la cum este posibil să umilim atâţi oameni şi să transformăm Polonia într-o ţară de tot râsul în ochii Europei şi ai întregii lumi”.