Neo-naziştii participă la un festival rock la graniţa cu Polonia pentru a marca ziua naşterii lui Adolf Hitler

Festivalul Schild und Schwert (scurtul şi sabia, n.r.) are loc la graniţa cu Polonia, în oraşul Ostritz, iar sâmbătă este cea de-a doua şi ultima zi a evenimentului, potrivit Reuters.

Între obiectele promoţionale scoase la vânzare se numără tricouri cu mesajul „I (inimă) HTLR” şi tancuri de jucărie.

Un indicator pe care scrie „Aryan brotherhood” (frăţia ariană, n.r.) şi un afiş al Partiului Naţional Democratic de extremă dreaptă au fost montate în semn de protest faţă de afluenţa a peste 1 milion de imigranţi în Germania de la jumătatea anului 2015. „Creşe în loc de tabere de refugiaţi”, cer neo-naziştii.

Din lineup-ul festivalului interzis persoanelor sub 18 ani fac parte trupe germane ca Der Mann Am Klavier, Griffin, Nahkampf, Bataillon 500, Sons of Odin, Amok, Kategorie C şi Die Lunikoff Verschwörung, potrivit schildundschwertfestival.de.

Poliţia a anunţat că un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost arestat în oraş, după ce a făcut salutul ilegal „Heil Hitler”.

Festivalul păcii, care are loc în piaţa din Ostritz până duminică, a adunat peste o mie de oameni, iar aici sunt anunţate proteste faţă de extremiştii de dreapta, potrivit poliţiei locale.