El e omul care conduce din umbră acţiunile lui Putin în Balcani

Preşedintele rus Vladimir Putin are un om de încredere care conduce din umbră toate acţiunile sale din Balcani.

Dacă ministrul de Externe Serghei Lavrov exprimă poziţiile Rusiei asupra chestiunilor internaţionale, deciziile în acest sens sunt luate de o mână mică de oameni, mai exact de foşti şi actuali spioni şi militari care au acces rapid la Vladimir Putin.

„Rusia se transformă tot mai mult într-o «ad hocraţie», în care diferiţi indivizi sunt însărcinaţi cu responsabilităţi care nu se încadrează în atribuţiile lor oficiale”, explică Mark Galeotti, un reputat expert în problemele ruseşti şi un bun cunoscător al iţelor de la Kremlin.

Hackerii ucraineni au scos deja la suprafaţă rolul „eminenţei cenuşii” a regimului Putin, Vladislav Surkov, în destabilizarea Ucrainei, care a rămas fără peninsula Crimeea, anexată de Rusia în martie 2014, şi a căzut victima unui conflict armat intern. Acum Politico scrie că Putin acordă o atenţie tot mai mare Balcanilor, iar „ochiul şi urechile” sale în această regiune este un şoim din vârful puterii statului rus, şi anume fostul KGB-ist Nikolai Patruşev.

Cunoscut pentru vederile sale naţionaliste şi apetenţa sa pentru teoriile conspiraţiei, Patruşev, care asigură în prezent şefia Consiliului de Securitate al Rusiei, este omul potrivit pentru a ghida din umbră acţiunile din Balcani ale Kremlinului, notează Politico.

„Patruşev este cu siguranţă unul dintre acei oameni care cred că Rusia se află într-o luptă existenţială pentru supravieţuirea sa”, explică Galeotti.

Plasarea acestui fost spion pe frontul din Balcani arată importanţa pe care o acordă Rusia acestei regiuni care încă nu a scăpat de eticheta „butoiul cu pulbere” al Europei.

„E un Război Rece, o viziune manicheană asupra lumii. Orice pas înapoi al Occidentului este bun pentru Rusia”, este de părere expertul sus-menţionat.

Iar acest război din umbră este purtat în special de serviciile secrete, care, în opinia expertului rus în probleme de securitate Andrei Kortunov, dobândesc o putere tot mai mare asupra politicii externe a Rusiei.

O reţea de spioni

Patruşev l-a ajutat pe Surkov în planificarea acţiunilor din Ucraina şi s-a implicat activ în ştergerea oricăror urme ale Rusiei în complotul din Muntenegru, pus la cale pentru a împiedica acestei ţări la NATO. După descoperirea planului Rusiei de înlăturare a puterii din Muntenegru, în octombrie anul trecut, Patruşev s-a deplasat de urgenţă la Belgrad pentru a repara punctele vulnerabile, iar rolul său în acest dosar a crescut de atunci. În afară de Muntenegru, Moscova urmăreşte atent situaţia din Macedonia şi depune eforturi pentru a împiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeană. O adevărată reţea de spioni acţionează de zor în acest sens.

Potrivit unor documentate intrate în posesia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), NOVA TV şi KRIK (Crime and Corruption Reporting Network), Kremlinul dispune de o reţea de spioni şi diplomaţi pentru a contracara NATO în Balcani şi a influenţa cursul politic în statele din această regiune. Macedonia, de exemplu, a fost supusă în ultimii nouă ani „unei puternice propagande subversive şi activităţi de informaţii implementate prin Ambasada Federaţiei Ruse”, după cum se arată într-un material pregătit la începutul acestui an pentru Vladimir Atanasovski, directorul Administraţiei macedonene pentru Securitate şi Contrainformaţii (UBK).

Din rapoartele intrate în posesia OCCRP reiese că diverşi agenţi ruşi au încercat să recruteze membri ai armatei macedonene şi personal al Ministerului de Interne de la Skopje, să influenţeze instituţii macedonene de presă şi chiar să le ofere bani în scopul de a răspândi informaţii, inclusiv false, care să servească intereselor ruse. Rezultatele Moscovei au fost firave, dar ar putea căpăta consistenţă odată cu implicarea lui Patruşev.

Nikolai Platonovici Patruşev, în vârstă de 65 de ani, şi-a început activitatea profesională în KGB, în 1974. După destrămarea Uniunii Sovietice şi-a continuat activitatea în serviciile secrete ruse, pe care le-a condus în primele două mandate de preşedinţie ale lui Putin. A fost numit în 2008 la conducerea Consiliului de Securitate al Rusiei, un organism influent înfiinţat de actualul preşedinte rus.

Patruşev vede în Statele Unite principalul duşman al Rusiei, acuzându-le adesea că influenţează politica externă a Uniunii Europene şi încearcă să distrugă statul rus pentru a avea acces la bogăţiile sale naturale.