Pasionat de Europa și de conceptul de Uniune Europeană, Gianni Pittella este membru al Parlamentului European din 1999, alături de Grupul S&D. A fost liderul delegației italiene (din 2006) și cel mai în vârstă vicepreședinte al Parlamentului European (2009-2014).

În cadrul responsabilităților sale ca vicepreședinte acesta s-a ocupat și de concilierea între Parlamentul European și Consiliul Europei. A fost, de asemenea președinte interimar al Parlamentului în iunie 2014.

În iulie 2014 a fost ales președinte al Grupului Social Democrat din Parlamentul European, cel de-al doilea ca mărime din instituție, cu membri din toate statele UE. Ca lider al acestui Grup, Gianni are ca prioritate lupta împotriva inegalității și susținerea creșterii economice și a integrării pe piața muncii din UE.



În afara carierei politice, Gianni este și autorul unor cărți despre viitorul și problemele pe care le ridică proiectul european. Este, de asemenea visiting professor la London Academy of Diplomacy - University of East Anglia.

Gianni Pittella este căsătorit și are doi copii.