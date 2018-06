FOTO AFP

Puţin după ora locală 16.00, un ofiţer a împuşcat şi rănit un bărbat „furios“ în picior, în incident fiind rănit şi un poliţist, a declarat purtătoare de cuvânt a poliţiei, făcând apel la populaţie să „evite specualţiile“.

Presa locală susţine că incidentul nu are legătură cu un act terorist. Unitatea criminalistică a Poliţiei din Berlin a preluat ancheta.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A