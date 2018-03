Românii au talent. Povestea emoţionantă a fostului gimnast care a paralizat de patru ori şi a reuşit să se ridice mereu: Nimeni nu a crezut că-mi voi reveni

„Nu ştiu nici să dansez, nici să cânt, nici să vorbesc în public. Totuşi, am o misiune. Am venit să aduc foarte multă speranţă şi motivaţie. În urmă cu puţin timp am avut foarte mari probleme de sănătate, în trei ani am paralizat de patru ori“, a declarat Claudiu Mitea când a urcat pe scena show-ului „Românii au talent“.

Tânărul a povestit că de pe calul cu mânere a ajuns în scaunul cu rotile, dar a reuşit să-şi revină de patru ori după ce a avut semipareză şi chiar paralizie, urmând un tratament dur.

„Aveam un vis măreţ, voiam să ajung gimnast, campion olimpic, am fost selecţionat în lotul naţional la 14 ani, dar doi ani mai târziu am suferit o semipareză, pe toată partea stângă, şi până la 19 ani am avut patru paralizii. Ultima oară am paralizat complet, nu mai simţeam nimic decât amorţeli, furnicături şi înţepături. Nimeni nu a crezut vreodată că o să mă pot întorce pe picioarele mele şi voi putea face din nou demonstraţii. Prin credinţă, prin voinţă mi-am dat seama că oricine îşi doreşte poate. Am urmat un tratament destul de sever, cu înţepături de albine, era o durere cumplită şi a trebuit să renunţ la visul meu de a deveni campion olimpic“, a povestit Claudiu Mitea.

În ciuda dificultăţilor, în scurta carieră de gimnast, tânărul a obţinut numeroase medalii. „Am peste 50 de medalii dintre care 25, daca nu ma înşel, sunt de aur, undeva la 17 de argint şi 13 de bronz“, povestea Claudiu în urmă cu un an pentru Kanal D.

În prezent, el este antrenor de fitness, iar pe scena de la „Românii au talent“ a prezentat un număr de dans contemporan, care i-a impresionat pe membrii juriului de la Pro TV.

„Cum să zici că nu ştii să dansezi? Pentru mine e o minciună. Ce-am văzut arată că tu n-ai fost gimnast degeaba, ai rămas de acolo cu o motricitate extraordinară şi cu o măiestrie de a lega lucrurile. Ceea ce ai făcut tu, care până la urmă e un dans contemporan, a avut poveste. Toate suişurile şi coborâşurile tale le-am văzut ca pe nişte întâmplări din viaţa ta şi nişte lupte ale tale. Mă bucur că de fiecare dată te-ai ridicat“, i-a transmis Mihaela Rădulescu.

Florin Călinescu l-a sfătuit să devină speaker motivaţional, pentru că este un exemplu demn de urmat, în timp ce Andi Moisescu s-a declarat profund emoţionat de ce a văzut pe scenă: „Eu am văzut atletul din tine, dar în acelaşi timp am văzut şi omul care încearcă să ducă sportul spre emoţie. La mine a ajuns emoţia.“

Şi Andra s-a declarat impresionată de povestea lui de viaţă şi a precizat că îl admiră foarte mult pentru curajul de care dă dovadă.

„Important e să nu renunţăm, mă bucur că am reuşit să transmit ceea ce am vrut“, le-a declarat Claudiu în culise celor doi prezentatori, Smiley şi Pavel Bartoş.