Lecţie de gramatică, pe scena iUmor: o tânăra a cucerit juriul cu glume despre limba română. „Ar putea fi un personaj util în lumea internetului“ VIDEO

Ioana State face glume pe pagina de Facebook , însă niciodată nu a urcat pe o scenă, iar în show-ul de la Antena 1 s-a înscris la îndemnul prietenilor şi pentru că voia să vadă dacă reacţiile din mediul virtual sunt aceleaşi cu cele directe.

Tânăra, de profesie Marketing Coordinator la o firmă de IT şi Software, şi-a construit textul în jurul bărbaţilor şi a relaţiilor. Deşi la început uşor emoţionată, Ioana a reuşit să-i facă pe Delia, Cheloo şi Bendeac să râdă în hohote, iar cel mai apreciat moment a fost cel cu poante despre limba română.

„Dacă îmi permiteţi, vă rog frumos, aş vrea să o salut pe mama mea. Eu din cauza ei am ajuns aici. De la o vreme nu mă mai lasă în pace, tot insistă să i-l prezint pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să îl cunosc şi eu. Ce să fac, am căutat un bărbat de Doamne ajută şi am găsit doar doamne. Pentru mine, noţiunea de iubit e ca tratamentele pentru păr: «OK, cât timp trebuie să-l ţin?». Nu înţeleg când îi aud pe unii: «Nu pot trăi fără iubire». Nu ştiu cum vine asta, eu încă sunt pe oxigen. Dar asta nu înseamnă că mă las. În fiecare an, de Bobotează, îmi pun busuioc sub pernă ca să îmi visez alesul. Numai că toţi cei pe care i-am visat erau urâţi. Nu ştiu, cred că o să mă mărit din interes. M-am întâlnit şi cu fostul în trafic când veneam aici. Dar m-am făcut că nu-l văd, noroc că am Casco. Când l-am cunoscut, mi-a promis iubire ca în filme, iar el nu ducea nici cât un trailer. Dar să ştiţi că mi-a scris recent să mă întrebe dacă am mai slăbit, l-am întrebat şi eu dacă lui i-a mai crescut. El crede că sunt nebună după el, dar sunt nebună dinaintea lui. Şi am o mare problemă cu gramatică şi cu limba română. Când îmi scrie un tip drăguţ, în mintea mea rulează: «hai, scrie-mi ceva cu cratimă, să văd că ştii să o pui». Unul a vrut să-mi arate că a înţeles cum e cu acuzativul şi mi-a scris: «eşti fata pe care a ajuns la inima mea». Nu pot aşa, dacă eu sunt femeia care o vrei, tu nu eşti bărbatul pe care mi-l doresc. Am întâlnit un tip drăguţ, dar nu eram compatibili, lui îi plăcea buzele mele, dar mie îmi place să acord subiectul cu predicatul. Am întâlnit în sfârşit un tip care vorbea şi scria perfect limba română. Până într-o zi când a venit la mine şi m-a surprins, spunându-mi hotărât: «Noi ne despărţim». Dobitocule, noi nu se poate despărţi.“





„Îmi pare rău că ai terminat“, i-a spus Mihai Bendeac la sfârşitul numărului, precizând că o urmăreşte pe Facebook de mai mult timp şi mărturisind că este mult mai frumoasă în realitate.

Cel mai impresionat a fost însă Cheloo, care a recunoscut că lecţia de gramatică i-a prins foarte bine: „Foarte inteligent şi foarte interesant materialul. Mă simt oricum inferior, nu pot să nu recunosc valoarea celui sau celei din faţa mea. Mulţumesc pentru lecţia de gramatică, să ştii că o să-mi prindă foarte bine. Trebuie să mergi mai departe pentru a mă învăţa pe mine, personal, limba română.“

„Ea ar putea fi un personaj util în lumea internetului, pentru că ar putea să atragă atenţia unor oameni că ar trebui să mai reîmprospăteze din când în când gramatica cu un manual, cred că eu sunt unul dintre ei“, a mai adăugat rapperul în culise.

„Minunăţie, bine ai venit“, i-a transmis şi Delia. „Mie îmi plac oamenii ăştia extrem de haioşi. Va fi o sursă de inspiraţie pentru mine de aici înainte“, a mai spus cântăreaţa.