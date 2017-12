La ce seriale s-au uitat românii pe Netflix în 2017 şi pe care au făcut binging INFOGRAFIC

Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin) şi Caleb McLaughlin (Lucas) sunt starurile serialului „Stranger Things“ FOTO Netflix

Doar anul acesta, abonaţii Netflix au urmărit peste 140 de milioane de ore de seriale, filme, documentare sau stand-up comedy pe zi - ceea ce echivalează cu aproximativ 1 miliard de ore pe săptămână.

Se pare că binging-ul a intrat şi în obişnuinţa românilor. Binging-ul este definit de utilizatori ca sesiuni în care vizionează între 2 şi 6 episoade la rând. Cu toate acestea, unele seriale sunt atât de iubite, încât fanii urmăresc un sezon întreg în doar 24 de ore de la momentul lansării pe platformă.

În România, „Stranger Things 2“ a fost serialul vizionat cel mai rapid în 2017. Nu e o coincidenţă, poate, că ziua în care s-a făcut cel mai mult streaming a fost 29 octombrie, adică în weekendul în care a fost lansat noul sezon din serial.

Printre cele mai interesante statistici subliniate de Netflix este faptul că un membru din România a văzut filmul „War of the Worlds“, cu Tom Cruise şi Dakota Fanning, de nu mai puţin de 179 de ori în 2017.

Printre titlurile preferate ale românilor se numără şi „House of Cards“ şi „Narcos“.





Potrivit datelor analizate de Netflix, utilizatorii din România au „devorat“ (adică au urmărit mai mult de două ore pe zi) seriale SF precum „The OA“ şi „The Mist“ şi au „savurat“ (adică au urmărit mai puţin de două ore pe zi) comedii precum „You Me Her“, „Friends from College“ şi „Big Mouth“.

Serialele devorate de români în 2017

1. Suburra: Blood on Rome

2. The Keepers

3. The OA

4. 13 Reasons Why

5. Marvel's Iron Fist

6. Cable Girls

7. The Mist

8. Fauda

9. Santa Clarita Diet

10. El Chapo

Serialele savurate de români în 2017

1. Big Mouth

2. Neo Yokio

3. The Crown

4. Friends from College

5. White Gold 6. Dear White People

7. Disjointed

8. You Me Her

9. Frontier

