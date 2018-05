Interviu Tania Popa, câştigătoarea „Ferma Vedetelor“: „Nu m-am controlat, nu am fost atentă că sunt la televizor“. Ce va face cu premiul de 50.000 de euro

Tania Popa a fost declarată marea câştigătoare a celui de-al treilea sezon al reality show-ului „Ferma vedetelor“, devenind prima femeie care câştigă competiţia de la Pro TV.

Tania a anunţat că jumătate din suma câştigată va fi donată fundaţiei Habitat For Humanity România, iar pe cealaltă o va folosi pentru a face petrecerea de nuntă, dar se gândeşte şi la o investiţie. Tania Popa este căsătorită de zece ani cu Veceaslav Damian (34 de ani) şi au împreună un băieţel.

După ce a fost difuzată finala, actriţa ne-a făcut câteva dezvăluiri despre experienţa „Ferma Vedetelor“, despre cele mai dificile momente din show, dar ne-a încredinţat şi atuurile care au ajutat-o să iasă învingătoare.

Cum te simţi să fii prima femeie care câştigă Ferma Vedetelor? Şi mai ales că ai învins un bărbat.

Minunat!! Pentru că sunt feministă şi vreau să se înţeleagă că şi noi putem! Şi noi suntem în stare, nu se învârte totul numai în jurul bărbaţilor.

Ce vei face cu marele premiu?

Eu am în mine un simţ de afaceristă, aşa că voi investi premiul, încă nu m-am hotărât în ce anume.

În finala a existat vreun moment, înainte de anunţarea câştigătorului, în care ai ştiut sau ai fost aproape sigură că vei câştiga?

Nicio secundă! Până în ultima clipă, până când a sunat clopoţelul se putea întâmpla orice şi se putea răsturna situaţia.

Care au fost cele mai dificile momente în perioada petrecută în Fermă?

Dorul de familie.

Dar cele mai mari neajunsuri?

Nu am simţit neajunsuri. Credeam că sunt dependentă de dormitul la televizor, de telefon, dar uite că nu mi-au lipsit nicio clipă. Nu am suferit de lipsa mâncării, de faptul că a trebuit să muncesc.





Ai intrat mai târziu în Fermă, ţi-a fost greu să te integrezi?

Nu, absolut deloc! Sunt o persoană pozitivă, sociabilă, nu mi-a fost greu să mă integrez.

Există telespectatori care apreciază că nu te-ai certat cu ceilalţi concurenţi pentru că ai empatizat mai puţin, ai fost mai distantă. E adevărat?

Nu este adevărat. Nu m-am controlat, nu am fost atentă la faptul că sunt la televizor. Dacă am făcut un lucru, a fost pentru că aşa am simţit că trebuie să fac.

Au fost lucruri pe care alţi concurenţi le-au spus sau le-au făcut şi care te-au deranjat/rănit?

Da, dar mai multe nu zic.

Cât au fost naturale şi cât au fost joc de scenă manifestările de bucurie din timpul duelurilor de dinaintea finalei?

Cine mă cunoaşte cu adevărat ştie că aşa reacţionez eu. Aşa sunt eu. Aşa fac şi acasă, şi în lume, şi între prieteni. Când mă bucur, mă bucur din tot sufletul.

Cât a contat vizita soţului tău în Fermă?

Enorm de mult. A fost o gură de aer proaspăt care îmi lipsea. M-am bucurat că am putut să vorbesc de copii, să spun ce mă doare, ce nu mă doare pentru că el nu era fermier.

Care crezi că au fost atuurile tale?

Sunt foarte muncitoare şi nu mă las, sunt ambiţioasă. Nu sunt pretenţioasă şi în Ferma vedetelor a contat mult lucrul acesta şi m-a ajutat.

În afară de câştigul financiar, cum crezi că te va ajuta această victorie?

Nu ştiu... o să văd! Experienţa a fost beton, în rest eu am aceeaşi viaţă, sunt aceeaşi persoană, am aceiaşi prieteni.

Ce lecţii ai învăţat din acest proiect TV?

Dacă munceşti mult, poţi ajunge departe, însă acesta este un lucru pe care l-am învăţat de mică şi pe care l-am făcut toată viaţa mea. Probabil că şi asta m-a ajutat.