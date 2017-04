Emilia Şercan, lămuriri despre plecarea din emisiunea „Profesioniştii“: „Atitudinea şi tonul întrebărilor, menite să mă transforme într-o impostoare“

Emilia Şercan scrie într-un text pentru pressone.ro că nu vrea să îşi justifice plecarea, ci doar să clarifice aspecte ale interviului care nu au fost vizibile publicului.

Şercan arată că Eugenia Vodă i-a adresat o întrebare dificilă, chiar din prima, făcând referire la perioadă în care a lucrat pentru Realitatea TV, cu scopul de a o destabiliza emoţional. Mai apoi, a urmat o secvenţă care a fost scoasă la montaj şi în care Eugenia Vodă face o comparaţie surprinzătoare.

Atacată de la prima întrebare

„Revenind la emisiunea «Profesioniştii»: ca ziarist cu 20 de ani de experienţă, ştiu că adresezi interlocutorului o întrebare dificilă chiar la începutul unui interviu atunci când vrei să-l destabilizezi emoţional sau psihic. În interviul de la «Profesioniştii», mi-a fost adresată mie prima întrebare şi a fost o întrebare grea - despre salariul încasat la Realitatea TV, de 8.500 de euro, informaţie disponibilă în mediul online de ani de zile. Mă aşteptam să fie abordată această chestiune pe parcursul filmării, dar recunosc că m-a luat prin surprindere că am fost întrebată chiar din prima.

O comparaţie deloc potrivită

A urmat o remarcă a Eugeniei Vodă pe care o voi parafraza. A invocat un personaj dintr-un film al lui Mircea Daneliuc - «Această lehamite» -, o femeie care, ca să aibă orgasme, îşi bagă degetele în priză. A spus ceva de genul - «Ca femeia din filmul lui Daneliuc, care băga degetele în priză ca să aibă orgasme, tu, ca să ai satisfacţii profesionale, iei scalpul unor oameni puternici».

La această afirmaţie, în ochii mei s-a citit oroare, iar realizatoarea a zis că nu trebuie să spun ceva. Nu ştiu dacă aş fi putut răspunde în vreun fel la o asemenea atrocitate. Această secvenţă a fost tăiată la montaj“, arată jurnalista în textul pentru pressone.

„Vivisecţia“ Eugeniei Vodă

Jurnalista a adăugat că a simţit că i se face „vivisecţie“ când Eugenia Vodă i-a adresat o serie de întrebări legate de familia sa, trăgând concluzia că membrii familiei ei sunt săraci.

„După ce am fost întrebată despre ocupaţia părinţilor, despre fraţii mei, ce lucrează, dacă au facultate, am fost întrebată unde locuiam în copilărie, la casă sau la bloc, şi în câte camere. Apoi, realizatoarea a făcut referire la sărăcie, trăgând concluzia că, dacă familia mea avea şase membri şi locuiam în trei camere la bloc, eram săraci. Iar întrebarea care m-a descumpănit a fost dacă aveam cărţi. Parte din aceste întrebări au fost tăiate la montaj“, a mai scris Emilia Şercan.

Jurnalista a menţionat că, după întrebările legate de familie, a urmat o serie de întrebări despre avere, care au făcut-o să se simtă incomfortabil.

„Când am spus că averea mea înseamnă un apartament de 50 de metri pătraţi, pentru care mai trebuie să plătesc încă 20 de ani rate la bancă, am fost întrebată dacă asta e tot. Am spus că asta e tot. A insistat - dar o maşină nu ai? Da, am răspuns, am o maşină veche de 9 ani. Secvenţa cu maşina a fost şi ea scoasă la montaj“, a scris ea.

Momentul zero al interviului

„Când a urmat episodul cu florile şi şampania primite de la Sorin Ovidiu Vîntu, deja eram într-un iureş de sentimente, care atinseseră toate palierele şi registrele emoţionale. Atunci s-a produs declicul. Am verbalizat ceea ce ţineam în mine de 9 ani, referitor la faptul că am acceptat să plec de la Evenimentul zilei la Realitatea TV şi faptul că, de atunci încoace, am considerat acest lucru o greşeală. De aceea am spus cu atâta uşurinţă că a fost «marele meu compromis»“, a argumentat Emilia Şercan.

Eugenia Vodă nu a oprit filmarea

Emilia Şercan a adăugat că de la momentul acestei declaraţii, după ce a început să plângă, a urmat o serie de decizii editoriale ale realizatoarei pe care îi este greu să le înţeleagă. Eugenia Vodă i-a refuzat Emiliei Şercan cererea de a opri filmarea pentru a-şi reface machiajul.

„Nicio secundă Eugenia Vodă nu a cerut să fie oprită filmarea. Nicio secundă nu s-a ridicat de pe scaun, ca gazdă a emisiunii, să îmi aducă o sticlă cu apă sau şerveţele ori să mă întrebe ce s-a întâmplat. Am încercat să mă liniştesc, iar când m-am apropiat de masă, unde îmi lăsasem geanta, ca să iau şerveţele, s-a consumat episodul văzut de toată lumea. În acel moment, am simţit că mi se face o mare nedreptate. Am simţit că atitudinea şi tonul întrebărilor fuseseră menite să mă transforme într-o impostoare“, a scris Emilia Şercan. Mi-a întins pudra ei şi mi-a zis să mă aşez pe scaun, cu argumentul că «o să te filmeze doar din spate, ca să nu fie scaunul gol»“, a menţionat Emilia Şercan.

După ce s-a ridicat de pe scaun, Şercan arată că Eugenia Vodă nu a oprit filmarea şi a difuzat imagini care sunt în afara cadrului formal şi care o arătau într-o postură delicată.

„Acel moment delicat - când plâng şi spun că n-ar fi trebuit să vin în emisiune - a fost filmat, deci, în afara cadrului formal, în afara interviului la care fusesem invitată. Acel episod s-a consumat când eram ridicată de pe scaun, însă Eugenia Vodă a ales să difuzeze imaginile, un moment uman foarte delicat pentru mine - lucru incalificabil pentru cineva care realizează o emisiune care se cheamă «Profesioniştii» şi care ştie că astfel de imagini nu se fac publice“, a adăugat Emilia Şercan, precizând că nu i-a cerut explicit Eugeniei Vodă să nu difuzeze acele imagini, pentru că nu a crezut că le va păstra la montaj.

Eugenia Vodă a declarat în acea emisiune că nu va tăia scena de la montaj. „Ideea este că Emilia a retrăit durerea, a izbucnit în plâns şi a plecat, şi nu o să tai la montaj asta, pentru o dată. Tu ai tăia-o?“, a spus realizatoarea.

Emilia Şercan, în lacrimi la „Profesioniştii“

Jurnalista Emilia Şercan a plecat în lacrimi din platoul emisiunii „Profesioniştii“, de la TVR 1, după ce a fost întrebată de perioada petrecută la trustul Realitatea, pe vremea când era deţinut de Sorin Ovidiu Vîntu. Şercan a declarat că acela este marele ei regret. Mai multe aici.

Eugenia Vodă a adus în discuţie perioada în care Emilia Şercan a trecut la cârma departamentului de investigaţii al trustului Realitatea, pe un salariu de 8.500 de euro, întrebând-o cum s-a produs mutarea de la Evenimentul Zilei. „Este marele compromis pe care eu l-am făcut“, a spus jurnalista de investigaţii, cu câteva minute înainte să părăsească în lacrimi platoul. „Ce vreau să spun este că nu ar trebui să fiu în emisiune“, a adăugat Emilia Şercan. „Sunt o impostoare. Cum să pretind eu că sunt o profesionistă a presei din moment ce eu am făcut marele compromis cu Vîntu? Eu l-am investigat pe Vântu“, a încheiat, în lacrimi, jurnalista, scrie paginademedia.ro.