Data premierei „Românii au talent“ şi primele declaraţii ale membrilor juriului. Ce a observat Florin Călinescu la românii plecaţi în străinătate

„Acest sezon este puţin diferit, deoarece ne-am propus să descoperim talentul autohton, răspândit peste tot în lume. Nu a fost uşor, dar a fost mai multă emoţie şi surpriză pentru noi. Continuă să mă uimească românii cu capacitatea lor de a surprinde, unii concurenţi au bătut chiar mii de kilometri în efortul lor de a ne arăta de ce sunt în stare“, a dezvăluit Andi Moisescu.







„Va fi un sezon ca un blockbuster, plin de trăiri de tot felul. Preselecţiile au fost încărcate de emoţii, iar concurenţii mai determinaţi ca niciodată, creativi, şi cu o dorinţă aprigă de a arăta cine sunt cu adevărat. Ne-au uimit foarte mulţi români dintre cei care au avut curajul să urce pe scenă şi cred că o să vă placă tot ce veţi vedea şi veţi simţi din 16 februarie“, a spus şi Mihaela Rădulescu.





Andra a completat: „Sezonul 8 «Românii au talent» va fi unul surprinzător din toate punctele de vedere. Întotdeauna mă întreb daca mai sunt talente de descoperit, momente pe care nu le-am văzut încă pe scenă, dar românii ne demonstrează în fiecare an că sunt extraordinari, că ascund foarte multe poveşti şi abilităţi incredibile. Am văzut numere cu adevărat spectaculoase, concurenţi extrem de ambiţioşi, care nu au lăsat nimic să-i abată de la drumul lor şi de la ceea ce-şi doresc.“





Florin Călinescu a spus: „Am observat la românii plecaţi din ţară o existenţă a spiritului românesc, a spiritualităţii şi a patriotismului. În acest sezon, la preselecţii, am văzut talente de toate felurile, din toate domeniile. Emoţional am apăsat pe butonul auriu, dar în rest am văzut de toate: concurenţii dansează, cântă, recită, merg pe sârmă, fac magie, improvizează şi aşa mai departe. Sunt foarte mulţi talentaţi în multe laturi ale manifestării omeneşti.“