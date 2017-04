Concurentul „permanent“ de la „Românii au talent“. Povestea vieţii lui Sebastian Ciobanu: a vrut să fie primarul comunei Zorleni, dar trăieşte din ajutorul social

Sebastian face parte din familia „Românii au talent“

Concurentul „permanent“ de la „Românii au talent“, care a participat în fiecare sezon al emisiunii de la Pro TV cu piesele lui Dan Spătaru, a încântat încă o dată audienţa, în cel mai recent episod. Sebastian Ciobanu, originar din Huşi, a venit a şaptea oară în show şi s-a declarat „concurent pe viaţă“, iar înainte de a cânta i-a rugat pe Smiley şi pe Pavel Bartoş să îl introducă cum se cuvine, drept solistul trupei Politon, din Tecuci. De data aceasta, Sebastian a cântat, peste pozitiv, „Hai, vino iar în gara noastră mică“.

Membrii juriului, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Andra şi Florin Călinescu, au intrat în joc, au cântat şi au dansat şi i-au rugat pe cei prezenţi în sală să aprindă luminile telefoanelor pentru a face o atmoferă potrivită.

„E singurul concurent care are concert la Românii au talent în fiecare an!“, a glumit Pavel Bartoş, în timp ce Sebastian cerea să mai cânte alte melodii. În cele din urmă, Sebastian Ciobanu a primit patru de „Da“ şi a trecut în etapa următoare. „Sebastian deja face parte din familia emisiunii. Nici nu mi-am vreodată problema să îl ascult, să îl urmăresc, să îl jurizez, el nici nu vine aici pentru a fi jurizat, să ne înţelegem. El vine aici pentru că are nişte microrecitaluri. Şi asta pentru că insistăm noi să rămână la nivel de microrecitaluri. Dacă ar fi după el, ar fi în stare să cânte vreo două ore“, a zis Andi Moisescu.



Sebastian, un cuceritor de seamă

Pe lângă reuşita de pe scenă, Sebastian a avut o victorie şi în culise. Acolo şi-a cerut în căsătorie noua lui iubită, concurentă la rândul ei, pe care a cunoscut-o în microbuz în drum spre concurs. Femeia a acceptat, spre fericirea lui Sebastian, dar nu a avut acelaşi succes ca el şi nu a mers mai departe în show.

În aceeaşi măsură, în 2013, s-a făcut remarcat alături de o altă iubită de-a lui, cu Mihaela, iar un an mai târziu şi-a demonstrat talentul de cuceritor când, în culise, a încercat să îşi facă o altă prietenă. „Dacă erai nevasta mea ţineam aşa de mult la tine! Mi-ai căzut cu tronc la inimă!“, i-a mărturisit unei concurente.

Una dintre primele apariţii ale lui Sebastian FOTO Captură video

Alături de Mihaela, o fostă iubită FOTO Captură video

A încercat să cucerească o concurentă în culise FOTO Captură video

Bătut pentru că e talentat

Pe lângă umorul involuntar cu care încântă audienţa, Sebastian Ciobanu are o poveste de viaţă cu tente de alb şi negru. În 2015, după una dintre apariţiile în emisiune, Sebastian a ajuns la Spitalul Municipal din Huşi după ce a fost atacat din senin şi bătut de o persoană necunoscută care i-a contestat talentul. „S-a uitat la mine si mi-a zis «Tu-ţi *** mă-ti, ce-ai cautat, mă, la Românii au talent?». Şi, poc! Atunci când i-am spus eu să mă lase în pace, el mi-a mai dat un picior în piept, tare. Apoi a zis că îmi rupe picioarele dacă mă mai duc la Românii au talent. Şi m-a mai lovit o dată de nu am mai ştiut de mine. Am căzut jos şi am înţeles că cineva a sunat la 112“, a mărturisit el. La sfârşitul lui 2015, peste Sebastian a dat o maşină, pe o stradă din Bârlad, dar a scăpat cu bine, însă a avut probleme cu statul, Fiscul anunţându-l atunci că e dator cu 540 de lei.

A vrut să fie primarul comunei Zorleni

Odată ce a devenit cunoscut, în mintea lui Sebastian Ciobanu a izvorât o idee: să devină primar. Astfel, acesta a vrut în trecut să candideze pentru funcţia de primar al comunei Zorleni. Bărbatul spunea că şi-a stabilit această ambiţie pentru a-l impresionat pe socrul lui de atunci şi pe soţia lui de la Bârlad. Sebastian a reuşit să strângă numai cinci semnături pentru demersul său, în ciuda faptului că i-a trimis o scrisoare preşedintelui Consiliului Judeţean prin care îi cerea susţinerea. În scrisoare, Sebastian semna cu denumirea „Eu, viitorul primar al comunei Zorleni“.

Trăieşte foarte greu

Pe de altă parte, Sebastian Ciobanu trăieşte destul de greu, fiind un caz social cât se poate de trist. Acesta are bani doar din ajutor social, locuind într-o cămăruţă improvizată de la marginea Huşului. Acolo îndură frigul şi foamea, după cum relata presa locală, dar nu uită să îşi ia pasiunea în serios. Acesta avea trecut pe o foaie programul de repetiţii de la karaoke pe care trebuia să îl parcurgă. „Solist vocal: Sebi. Luni: 8.00 - 12.00; marţi: 8.00 - 13.00. Sâmbăta artistul era liber! De asemenea, în mijlocul sărăciei, trona un pupitru cu hârtii cu versuri şi un microfon“, scrie vremeanoua.ro.

„Problema este că, dacă ar fi după documentele medicale pe care Sebastian le deţine, şi statul ar trebui să îi dea acestuia o pensie de handicap, întrucât acest om este bolnav cu acte în regulă, dar nu a avut cine să umble pentru el, pe la comisii, pe la medici. Nu e capabil să muncească, să se poate întreţine, nu e responsabil, are afecţiuni din naştere. Alţii, cu mai puţine probleme medicale decât el, sunt pensionaţi pe caz de boală, cu un anumit grad de handicap. Dar, fără să fiu tendenţioasă, spun că România este ţara în care lucrurile se întâmplă exact pe dos, iar unul ca Sebastian, bolnav psihic din naştere, nu este în niciun fel protejat de stat. Noi vom încerca să vedem ce putem face“, spunea jurista Cristina Popa, care încearcă să îi apere drepturile şi să îl ajute.