Cine sunt ultimii concurenţi care merg în finala „Românii au talent“

Ultimii zece semifinalişti ai sezonului şapte „Românii au talent“ au luptat vineri seară pentru un loc în marea finală şi au luat cu asalt scena show-ului de divertisment cu momente impresionante de acrobaţie, stand-up comedy, beatbox, dans, canto şi chinese pole.

Concurenţii au creat un spectacol senzaţional, au primit aplauze din partea publicului şi au transmis foarte multă energie şi bucurie. Cei patru juraţi, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Andra şi Florin Călinescu, au urmărit cu atenţie fiecare reprezentaţie, au avut comentarii savuroase şi s-au bucurat să vadă evoluţia semifinaliştilor, iar Smiley şi Pavel Bartoş au adus distracţia în casele tuturor telespectatorilor.

Vineri seară, telespectatorii şi juraţii au ales ultimii trei finalişti de la „Românii au talent“. Dintre concurenţii ultimei semifinale live, în marea finală care va avea loc pe 2 iunie merg Paula Rad şi Run to Infinity . Cel de-al 11-lea finalist a fost ales vineri de cei patru juraţi, care au avut la dispoziţie în acest sezon Wild Card-ul cu ajutorul căruia au putut trimite în marea finală un concurent care a evoluat în semifinale, dar care nu a reuşit iniţial să meargă mai departe. Alegerea lor a fost Eva Timuş . Tot aseară, Andi, Mihaela, Andra şi Florin au desemnat şi cel de-al cincilea candidat la premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro, Eduard Antal.

Start vot pentru premiul de originalitate

Smiley şi Pavel Bartoş au dat „START VOT“ aseară, iar românii îşi pot vota timp de o saptămână favoritul pentru câştigarea premiului de originalitate, trimiţând SMS la 1264 cu numărul de concurs al fiecăruia, Alexandru Otean - 07, Don Elvis - 15, Ştefan Orheanu - 21, Aeros - 39 şi Eduard Antal - 48.

Ultima semifinală live s-a încheiat cu două momente speciale prezentate de Nadia Buduruşi, finalista sezonului şase „Românii au talent“, şi Petru Călinescu, fiul juratului Florin Călinescu. Nadia a adus aseară pe scena talentului un moment inedit, unic în România, o combinaţie fascinantă de pole şi silk, cu care a vrăjit publicul. Petru Călinescu a adus emoţia în sală şi a încântat românii cu vocea sa formidabilă. Artistul a interpretat extraordinar melodia Always on my mind şi i-a bucurat pe toţi cu un moment de neuitat.

Emoţie, concurenţi carismatici şi momente pline de talent autentic

Fetele din grupul Free Dance au deschis ultima semifinală live „Românii au talent“ cu un moment de dans burlesque plin de strălucire, pasiune şi senzualitate. Au început numărul întruchipând şase meduze gigant şi au continuat cu mişcări fabuloase, energie şi foarte multă bucurie. S-au distrat pe scenă, au trăit la intensitate maximă fiecare clipă, au încins atmosfera în sală şi au bucurat publicul cu dansul lor dinamic. „Îmi place că v-aţi pregătit, că aţi făcut un număr cu surprize, cu meduze, aţi făcut o atmosferă frumoasă. Sunteţi foarte frumoase, arătaţi foarte bine“, a spus Andra.

Membrii grupului Violoncellissimo au urcat pe scena talentului pentru a demonstra că niciun gen muzical nu le e străin şi că pot face un spectacol de neuitat. Vineri seară, au trecut fabulos de la Mozart la AC/ DC şi au interpretat magnific Rondo alla Turca şi Thunderstruck la violoncel, tobe, contrabas şi pianină. Concurenţii au reuşit în numai câteva minute să demonstreze că rock-ul merge mână-n mână cu muzica clasică şi au creat o atmosferă incendiară. „Bine că nu v-aţi făcut cântăreţi de Operă şi aţi ajuns unde trebuie. Probabil sunteţi cel mai mare violoncelist al lumii. Nu mi-am închipuit vreodată că o să aud AC/ DC pe unu, darămite pe 18-20 câte aveţi acolo“, a spus Florin Călinescu.

Tibi Neuronu’ şi-a amânat cununia pentru semifinala Românii au talent. Concurentul a ales să facă întreaga ţară să râdă cu glumele sale şi a reuşit. A prezentat un moment de stand-up comedy în care a vorbit despre relaţii, evoluţia acestora şi implicarea partenerilor de-a lungul timpului. Tibi a reuşit să le smulgă zâmbete juraţilor, făcând glume care i-au implicat şi pe partnerii de viaţă ai acestora, şi a primit ropote de aplauze din partea publicului. „Mă bucur că ne-ai adus şi soţia aici. Mă bucur enorm că avem un stand-up comedy în semifinală şi visez să-l văd şi în finală. Avem nevoie şi de umor, fără el am fi morţi“, a spus Mihaela Rădulescu.

Antonia Stoian a uimit juraţii la preselecţii cu talentul ei uluitor şi a revenit în ultima semifinală live pentru a face un show de zile mari şi a demonstra că muzica tradiţională este încă vie. Concurenta a interpretat melodia „Cine iubeşte şi lasă“, fiind acompaniată de un taraf şi de doi membri ai baletului Românii au talent. Vocea ei uriaşă a răsunat în întreaga sală şi a emoţionat profund atât publicul, cât şi juraţii, iar Florin Călinescu a mers pe scenă pentru a-i săruta mâna. „Momentul a fost foarte frumos. Antonia a vrut să ne ofere un moment de folclor foarte frumos şi emoţionant, e o energie in zona aia acolo. Iţi mulţumim foarte tare că ai apărut în viaţa noastră. Sperăm să te vedem cât mai mult de aici încolo“, i-a spus Andi Moisescu.

Stansilav Binikovschi a impresionat juraţii încă din preselecţii cu un număr fabulos de beatbox. Concurentul a urcat pe scena talentului vineri seară pregătit să uimească încă o dată şi a reuşit să facă acest lucru. Stanislav a combinat perfect beatbox-ul cu actoria şi dansul şi a realizat un dialog inedit pe scenă, reuşind să creeze un spectacol captivant, plin de amuzament, energie şi efervescenţă. „Te-am lăudat şi data trecută, numai că astăzi ai dovedit că eşti absolut pregătit de finala Românii au talent. A fost un număr de Las Vegas şi cea mai faină întâmplare este că te-ai întâlnit cu echipa care trebuie. E un moment pe care aş vrea să-l văd în finală“, a spus Mihaela Rădulescu.

Grupul Run to Infinity a sfidat legile gravitaţiei vineri seară şi a prezentat un moment de chinese pole care i-a ţinut pe juraţi în suspans. Concurenţii au realizat acrobaţii fascinante, s-au sincronizat perfect şi au executat elemente greu de imaginat, reuşind să impresioneze publicul şi juraţii, care s-au ridicat în picioare şi i-au aplaudat îndelung. Cei patru membri ai grupului au reuşit să aducă pe scenă unul dintre cele mai spectaculoase momente prezentate până acum la Românii au talent. „Aţi dat definiţia copacului vieţii. Ce aţi făcut voi acolo sfidează tot, în sensul bun. Cred că sunteţi singurii copii care nu au luat bătaie de la părinţi atunci când erau mici. Voi ziceaţi «nu mă prinzi, nu mă prinzi»“, a spus Florin Călinescu.

Micuţa Daria Văcăroiu a interpretat la harpă şi voce melodia Read all about it şi a reuşit încă de la primele acorduri să introducă atât publicul, cât şi juraţii într-o lume de basm, plină de visare. Concurenta a adus emoţie şi gingăşie şi a ajuns rapid la inimile tuturor prin intermediul talentului ei desăvârşit. „Ai găsit varianta de succes: o piesă pop cunoscută şi într-un film emoţionant. Eşti superbă! Felicitări!“, i-a spus Andra, iar Andi a completat: „Ce premoniţii au avut baieţii de la Holograf când au cântat Dincolo de nori... pentru că acolo e o rază de lumină“.

Eduard Antal a prezentat vineri seară un moment înălţător, la orgă cu pedalier. Eduard a interpretat „Toccata şi fuga“ în RE minor de Johann Sebastian Bach şi a fost susţinut pe scenă de un toboşar şi un chitarist, care au reuşit să dea o notă rock întregului moment şi să-l transforme într-un adevărat spectacol. Reprezentaţia a fost plină de dinamism şi mister şi i-a bucurat pe toţi cei prezenţi în sală, care i-au răsplătit talentul formidabil cu ropote de aplauze. „Eu cred că am avut parte de o binecuvântare. Aceasta este una dintre formele sub care binecuvântarea poate fi ilustrată. Le-aş recomanda tuturor să nu îşi refuze un astfel de moment. E ceva divin la mijloc“, a spus Andi Moisescu.

Silviu Daniel Mititelu a adus dansul contemporan în ultima semifinală live „Românii au talent“. Concurentul a avut ca fundal sonor melodia „Believer“ şi a creat o poveste fascinantă pe scenă, având alături de el şi cinci membri ai baletului show-ului. Silviu a demonstrat că este extrem de flexibil şi a avut mişcări energice cu care a electrizat publicul şi juraţii. „El poate mult mai mult de atât. Silviu este un băiat talentat, excepţional, un dansator cum puţini sunt. Eu te felicit, sunt o mare admiratoare a ta şi a stilului tău de dans. Coregrafia ta a fost una foarte dinamică, reuşită, şi m-aş bucura să se vadă de peste tot lucrul ăsta“, a spus Mihaela Rădulescu.

În preselecţii, Paula Rad a convins-o pe Andra să apese butonul auriu pentru ea şi să o trimită direct în semifinale. Vineri, vocea ei formidabilă a răsunat din nou pe scena talentului şi a emoţionat milioane de români. Concurenta a cântat „Nessun Dorma“ şi a demonstrat încă o dată că talentul poate depăşi orice barieră, poate crea momente memorabile şi poate schimba vieţi. „S-a făcut răcoare în sală. Lăsând pielea de găină la o parte, trebuie să-ţi mulţumesc că exişti. Paula, eşti de aur! De asta am şi apăsat acel buton. Daca aş avea încă un buton auriu, l-aş apăsa fără să ezit. Ne-ai emoţionat prin vocea ta şi prin ambiţia ta. A sunat impecabil, îţi mulţumesc din toată inima, eşti minunată!“, i-a spus Andra.

Semifinalele live s-au încheiat, iar publicul şi juraţii au ales vineri seară ultimii trei finalişti ai sezonului şapte „Românii au talent“. Preferata telespectatorilor a fost ieri seară Paula Rad, care merge în marea finală şi continuă lupta pentru premiul în valoare de 120.000 de euro şi titlul de cel mai talentat român. Juraţii au decis cel de-al doilea finalist al serii şi au fost nevoiţi să aleagă momentul lor favorit dintre cele clasate pe locurile doi şi trei în preferinţele publicului şi prezentate de Eduard Antal şi Run to Infinity. Dacă Andi a mizat pe Eduard Antal, Mihaela, Florin şi Andra au ales acrobaţiile spectaculoase şi au decis să trimită în finală grupul Run to Infinity.

Pentru a alege cel de-al treilea finalist, juraţii au folosit aseară Wild Card-ul care le-a fost pus la dispoziţie în acest sezon. Aşa că, Andi, Mihaela, Andra şi Florin au hotărât să o trimită mai departe în competiţie pe Eva Timuş.

Românii s-au bucurat vineri de un show formidabil în ultima semifinală LIVE Românii au talent, au avut parte de momente speciale, de talent autentic prezentat în cele mai diverse forme şi de foarte multă energie.

Vinerea viitoare, de la 20:30, ziua talentului se sărbătoreşte cu finala epică Românii au talent, în care 11 gladiatori ai talentului se vor lupta pentru marele premiu! Românii sunt aşteptaţi să-şi susţină eroii şi să-şi voteze favoritul, căruia îi pot schimba destinul!