A doua serie de vedete care participă la „Fort Boyard“: cine sunt noile nume care au acceptat provocarea Pro TV

Misteriosul, legendarul şi unicul „Fort Boyard“ îşi deschide porţile aventurii pentru o nouă echipă de vedete ce vor lupta împotriva acestuia pentru a ajunge la mult râvnita cameră a comorilor. Doiniţa Oancea, Simona Pope, Bogdan Vlădău, Samuel Le Torriellec şi Cristi Mitrea, vor lupta umăr la umăr şi vor face faţă celor mai inedite provocări.

„Fort Boyard“ este unicul format de televiziune, care reuşeste să strângă în incinta sa vedete diverse şi complexe. Cei cinci formează o echipă cu ingredinente inedite amestecate într-un echilibru perfect pentru a trece cu bine peste aventurile surprinzătoare. Reţeta perfectă pentru o echipă învingătoare conţine: spirit de luptător, senzualitate, frumuseţe, dexteritate şi curaj, fiecare dintre cei cinci având un aport important.

Doiniţa Oancea vrea să-şi învingă fricile

Doiniţa Oancea a declarat plină de emoţie: „Când mi s-a propus să particip la această emisiune, primul impuls a fost să refuz. Uneori nu mă simt aptă să accept şi să răspund afirmativ provocărilor. Am cerut câteva zile în care să mă gândesc şi mai apoi am zis că nu pot să ratez această ocazie. Este o ocazie minunată pentru a-mi dovedi că fricile pe care le am sunt doar la nivel psihologic şi că în momentul în care le înving devin mai puternică şi nu pot decât să mă bucur pentru asta!“

„Momentul în care am fost contactată pentru a participa la acest show, a fost unul dintre cele mai emoţionante din viaţa mea. Poate pare caraghios, însă a fost ca un vis devenit realitate. Am acceptat fără să stau pe gânduri, fără să consult agenda sau familia, fără să mă gândesc la ce probe m-ar putea aştepta. Mi-am imaginat cât de fericită ar fi fost Simona de acum 15-20 de ani dacă atunci când se uita la show, ar fi aflat că va avea şansa să fie printre concurenţi!“, a declarat Simona Pope fascinată.

Bogdan Vlădău, Doiniţa Oancea, Simona Pope, Cristi Mitrea şi Samuel Le Torriellec, noile vedete ale show-ului FOTO Pro TV

Nici cei trei bărbaţi nu s-au lăsat mai prejos şi au dezvăluit ce i-a motivat să accepte provocarea „Fort Boyard“:

Bogdan Vlădău a declarat plin de entuziasm: „Eu m-am uitat de mic la acest show şi am fost mereu fascinat de tot ce se întâmpla acolo. Era o altă lume plină de aventură, la care aveam şi noi acces doar prin intermediul televizorului. Când am aflat că Pro TV vrea să producă această emisiune şi am fost invitat să particip, nu am stat pe gânduri, nici nu se punea problema să nu accept!“

Samuel Le Torriellec a acceptat provocarea

„Pasiunea pentru sporturile extreme m-a urmărit toată viaţa, cred că acesta a fost şi unul dintre motivele pentru care am ales să fac această meserie. Impune o doză de adrenalină şi de neprevăzut, este o tensiune în bucătărie, care îmi alimentează sufletul. Am încercat cam tot ce se putea în acest domeniu, însă întotdeauna mi-am dorit să păşesc în fort şi să îmi testez limitele, să trăiesc cu adevărat, pe pielea mea, emoţiile pe care le vedeam la televizor. Nu am stat pe gânduri când mi s-a propus să fac parte din acest proiect, este o ocazie unică în viaţă pe care sunt convins că foarte mulţi oameni şi-ar dori să o aibă. Este un adevărat test, atât fizic, cât şi psihic! Cel mai amuzant mi se pare faptul că trebuit să mă mut în România pentru a mă întoarce în Franţa alături de o echipă de români şi a filma pentru unul dintre cele mai cunoscute formate de televiziune franţuzeşti“, a spus Samuel Le Torriellec zâmbind.

„Atunci când primeşti propunerea de a participa la emisiunea, care te-a făcut în copilărie să îţi doreşti să devii super-erou, este imposibil să refuzi. Emoţiile şi amintirile din copilărie dau un sentiment de nedescris! În mintea mea, demonstraţiile de curaj şi dorinţa de adrenalină s-au înfiripat încă de atunci, când priveam fascinat ce fac acei oameni, cum îşi depăşesc limitele şi cum trec peste orice obstacol!“, a spus Cristi Mitrea cu spiritul de învingător.

„Fort Boyard“, emisiunea plină de adrenalină, care pune vedetele în situaţii limită şi le testează nivelul de anduranţă, vine la Pro TV sub atenta supraveghere a lui Paul Ipate şi Octavian Strunilă, prezentatorii provocărilor extreme.