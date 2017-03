Ultimul album de studio înregistrat de Chuck Berry va fi lansat pe 16 iunie

Pe 18 octombrie 2016, în ziua în care a împlinit vârsta de 90 de ani, Chuck Berry a surprins încă o dată industria muzicală - dar şi fanii -, anunţând că va lansa în 2017 un nou album de studio. Acel disc, primul după o pauză de 38 de ani, intitulat „Chuck“, a fost dedicat de artist soţiei sale, Themetta „Toddy“ Berry, cu care a fost căsătorit timp de 68 de ani.

Precedentul album de studio lansat de Chuck Berry s-a intitulat „Rock It“ şi a apărut pe piaţă în anul 1979.

Albumul „Chuck“ va fi lansat pe 16 iunie de casa de discuri Dualtone/Decca Records.

Discul conţine 10 piese, dintre care opt au fost compuse de Chuck Berry.

LP-ul include mai multe colaborări ale legendarului artist american cu o serie de artişti, inclusiv cu doi dintre copiii lui, Charles Berry Jr. şi Darlin Ingrid Berry - care au făcut parte din grupul tatălui lor, The Blueberry Hill Band. Cei doi copii ai muzicianului cântă la muzicuţă şi chitară pe albumul „Chuck“.

Basistul Jimmy Marsala, care a cântat cu Chuck Berry timp de patru decenii, pianistul Robert Lohr şi toboşarul Keith Robinson apar şi ei pe noul disc.

Discul include şi un duet inedit cu Tom Morello, membru al grupului Rage Against The Machine, dar şi o colaborare cu Nathaniel Rateliff & The Night Sweat la piesa „Big Boys“.

Chuck Berry, născut pe 18 octombrie 1926, a fost un cântăreţ, textier şi chitarist american, considerat un pionier al muzicii rock&roll. Într-o carieră care s-a întins pe durata a şapte decenii, muzicianul american a rafinat muzica ryhthm and blues, îmbogăţind-o cu elemente distinctive, care au ajutat rock&roll-ul să devină un stil muzical independent, folosind versuri care vorbesc despre adolescenţă şi consumerism, solouri de chitară şi elemente acrobatice în timpul concertelor. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără cântece precum „Maybellene“ (1955), „Roll Over Beethoven“ (1956), „Rock and Roll Music“ (1957) şi „Johnny B. Goode“ (1958).

Chuck Berry a fost recompensat cu un premiu Grammy pentru întreaga carieră în 1984 şi a fost unul dintre primii muzicieni din lume care au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 1986.