Smiley dă petrecere de ziua lui, la Arenele Romane: Secretele show-ului, cine cântă în deschidere, program şi reguli de acces

260 de mp de ecrane de ultimă generaţie, cea mai mare suprafaţă de led montată la Arenele Romane, peste 2 ore şi jumătate de live, peste 100 de oameni care muncesc în echipa artistică şi de producţie a show-ului, cel mai bun mixer de sunet care a fost vreodată pe o scenă din ţară a unui artist român, elemente scenografice, muzicale şi regizorale concepute special pentru eveniment, 3 backing-vocals, un cvartet, 5 instrumentişti în trupă, dansatori, invitaţi speciali şi un sărbătorit cu 10 ani de carieră solo în spate – acestea sunt o parte din detaliile tehnice care se vor vedea şi auzi la concertul din 1 iunie prin care Smiley sărbătoreşte 10 ani de carieră solo.

„Îmi doresc să ne simţim cu toţii că într-o maşină a timpului pe 1 iunie şi să călătorim împreună cu ajutorul muzicii în primii 10 ani de Smiley. O să cântăm mult, o să dansăm, o să ne bucurăm, o să vă spunem poveşti cu vorbe, dar şi cu note. Eu simt că este ziua mea şi vă mulţumesc că veţi fi lângă mine la petrecerea mea“, a declarat Smiley care se află în toiul repetiţiilor pentru momentele speciale pe care le pregăteşte pentru cei care vor veni la ziua lui.

Smiley îşi va începe concertul-petrecere la ora 21.00, însă înainte vrea să propună invitaţilor la ziua lui un moment artistic inedit care va începe la ora 20.00: „Opening actul va fi susţinut de doi băieţi foarte talentaţi pe care lumea i-a cunoscut şi votat la Vocea României şi cu care eu colaborez la HaHaHa Production. Aşadar, Alex Muşat şi Sebastian Seredinschi vor da «aperitivul» muzical la petrecerea de ziua mea”, subliniază artistul care se află în anul de sărbătoare 10 din carieră să solo.

Seredinschi şi Muşat vor primi din partea lui Smiley scena şi publicul înaintea concertului lui. „Pentru mine nu există cadou mai frumos. Este chiar ziua mea de naştere pe 1 iunie şi va fi cu siguranţă cea mai fericită aniversare pe care am avut-o până acum. Şi pot să mă şi laud că sunt născut în aceeaşi zi cu Smiley, de fapt cu carieră lui solo. Sunt sigur că va fi un superconcert pe 1 iunie la Arenele Române şi sper că şi momentul nostru să fie unul bun şi primit bine de publicul lui Smiley”, a declarat Sebastian Seredinschi, fost concurent la Vocea României şi artist HaHaHa Production.

Sebastian Seredinschi şi Alex Muşat au făcut parte din echipa lui Smiley, în cel mai recent sezon „Vocea României“

PROGRAM:

18.30 Acces Public

20.00 - Opening Act

21:00 - Concert Smiley „10 ani“

REGULI DE ACCES:

Accesul în incinta Arenelor Române se face prin intrarea din parc (de jos), începând cu ora 18.30, iar concertul începe de la 20.00! În ceea ce priveşte regulile de acces, organizatorii roagă publicul să nu vină la concert cu următoarele obiecte, acestea fiind interzise:

• sticle, conserve,

• mâncare sau băuturi de orice fel,

• artificii, arme, obiecte periculoase,

• umbrele (va rugăm în caz că se anunţă ploaie să veniţi cu pelerine),

• aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detaşabil),

• aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale.

Organizatorii nu vor stoca şi păzi obiectelor prezentate în lista de mai sus pe durata festivalului. În cadrul evenimentului se vor comercializa diverse sortimente de băuturi, vânzarea acestora făcându-se pe baza de jetoane care pot fi procurate de la casele special amenajate.

Accesul în spaţiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului. Părăsirea perimetrului Arenelor Române, după validarea biletului de acces, va fi strict interzisă. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la ieşire brăţară le va fi ruptă şi dacă doresc să între din nou, vor trebui să-şi cumpere alt bilet. Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitaţiilor şi vânzarea sau cumpărarea biletelor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice intrarea la concert a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele, aflate în posesia acestora. Se recomandă achiziţionarea biletelor doar din punctele de vânzare autorizate.

Accesul în zonele A, B se face pe baza brăţării primită la intrare. Spectatorii cu acest tip de bilete au acces şi în Zona C a festivalului. Posesorii de bilete din Zona C nu vor primi brăţară. Zona C se află exact în spatele zonei B şi asigura acces şi pe scaunele din Arenele Române, mai puţin sectoarele K şi E care sunt dedicate zonei A. Toate biletele din zona A sunt cu loc pe scaun dar spectatorii pot coborî în Arena în zona B sau C. Locurile pe scaune se ocupă în ordinea sosirii la locaţie, acestea neavând numere alocate. Concertul are loc în aer liber. Consultaţi programul final al evenimentului pe Facebook sau pe www.bestmusic.ro cu 3 zile înainte de concert.

IMPORTANT!

Accesul copiilor este permis doar pe baza de bilet şi doar dacă aceştia sunt însoţiţi de unul dintre părinţi, posesor al unui bilet valid. Copiii cu vârstă sub 2 ani au acces gratuit şi trebuie însoţiţi de un adult posesor de bilet valid.

BILETE:

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro şi în reţeaua fizică iabilet.ro/reţea: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 lângă casă de bilete Metrorex, Magazinul Muzică, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Berăria H, Agenţiile Perfect Tour, Magazinele Uman şi pe terminalele self-service ZebraPay din toată ţară.

Biletele au următoarele preţuri:

- presale: 219 Lei categoria A, 139 Lei categoria B, 79 Lei categoria C până pe 1 iunie

- la intrare: 250 Lei categoria A, 150 Lei categoria B, 100 Lei categoria C

Categoria A: cu loc în tribună sectoarele K şi E, categoria B: fără loc în faţă scenei, categoria C cu loc pe scaun sau fără loc (în picioare), în spatele Categoriei B, în Arena. Sunt în vânzare câte 600 de bilete la categoriile A şi B şi doar 3000 la categoria C.

Locurile pe scaune se ocupă în ordinea sosirii la locaţie, acestea neavând numere alocate. Concertul are loc în aer liber!

Consultaţi programul final al evenimentului pe Facebook sau pe bestmusic.ro cu 3 zile înainte de concert. Pentru acest concert vor fi puse în vânzare doar 4200 de bilete pentru a avea suficient spaţiu de dans!

Arenele Române - Parcul Carol, stradă Cuţitul de Argint nr 3, Bucureşti

Un eveniment BestMusic Live Concerts şi HaHaHa Production