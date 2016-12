Piesele lui George Michael, creştere spectaculoasă pe platformele de streaming muzical: ce au ascultat fanii după moartea artistului VIDEO

Fanii au vrut să asculte piesele lui George Michael

Cântăreţul britanic a murit în urma unei insuficienţe cardiace în reşedinţa sa din Goring-on-Thames, o localitate din comitatul Oxfordshore, în prima zi de Crăciun, la vârsta de 53 de ani.

Fanii din lumea întreagă ai cântăreţului au luat cu asalt platformele de streaming muzical, precum Spotify, pentru a asculta piesele celebrului artist britanic.

Un reprezentant al platformei Spotify a dezvăluit pentru TMZ.com că difuzările în streaming au crescut până luni cu 3.158% în comparaţie cu aceeaşi zi din săptămâna precedentă, iar piesele din Top 5 al celor mai difuzate cântece a fost alcătuit din următoarele melodii: „Last Christmas“, „Careless Whisper“, „Faith“, „Freedom!90“ şi „Wake Me Up Before You Go-Go“.

Pregătea un album pentru 2017

Artistul britanic intenţiona să lanseze un nou album de studio în 2017.

Potrivit International Business Times, George Michael compusese deja mai multe piese pentru următorul album de studio al său, care ar fi trebuit să fie primul material discografic lansat după discul „Symphonica“ din 2014 - al şaselea şi, totodată, ultimul LP al cântăreţului.

Naughty Boy, care a avut mare succes cu piesele pe care le-a compus pentru Beyonce, Sam Smith şi Emeli Sandé, ar fi trebuit să producă următorul album al actorului George Michael.

Cel mai recent material discografic lansat de George Michael se intitulează „Symphonica“ - un album live, în care artistul a fost acompaniat de o orchestră simfonică - şi a apărut pe piaţă în 2014.

Dispariţia unei legende

Cântăreţul George Michael a murit duminică, la vârsta de 53 de ani, a anunţat agentul său de presă, citat de BBC. Cântăreţul britanic, care s-a lansat cântând în grupul pop Wham! din anii 1980 şi şi-a construit apoi o carieră de succes în calitate de artist solo, „a murit împăcat în reşedinţa lui“, potrivit agentului de presă al starului britanic.

Insuficienţa cardiacă este o posibilă cauză a morţii lui George Michael, conform managerului său, Michael Lippman, anunţă CNN, care citează Press Association.

De asemenea, Poliţia cercetează decesul artistului, considerându-l „neaşteptat, dar nu suspect“.

George Michael, al cărui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a născut pe 25 iunie 1963 la Londra şi a vândut pe parcursul carierei sale de patru decenii peste 100 de milioane de albume.

George Michael a devenit cunoscut după ce a înfiinţat duoul pop Wham!, alături de colegul lui de şcoală Andrew Ridgeley, în anii 1980. Şi-a construit apoi o carieră solo impresionantă şi a lansat albume de mare succes, inclusiv materialele discografice „Faith“ şi „Listen Without Prejudice Vol.1“.

George Michael a avut şapte piese care au ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie şi s-a clasat de opt ori pe prima poziţie în topul american Billboard Hot 100, iar printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără cântece precum „Careless Whisper“, „Faith“, „Last Christmas“, „Wake Me Up Before You Go Go“, „Freedom“, „I Want Your Sex“, „Jesus to a Child“, „Fastlove“, „Spinning The Wheel“, „Don't Let the Sun Go Down on Me“ - un duet celebru cu Elton John - şi „Killer (Papa was a rolling stone)“.

Artistul britanic a fost recompensat cu numeroase trofee, inclusiv cu două premii Grammy, trei Brit Awards şi trei American Music Awards.