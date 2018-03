Paula Seling a lansat videoclipul „Ridică-te!“: „Am scris piesa cu gândul la toţi cei care au nevoie de un cuvânt în plus pentru a trece peste greutăţi“ VIDEO

Paula Seling (39 de ani) a lansat videoclipul piesei „Ridică-te!, ale căror versuri şi muzică sunt compuse chiar de ea. Orchestraţia este semnată de Alex Pelin (Epiq Records) şi Paula Seling. Videoclipul este realizat de Ciofilm.

„Cu bucurie vă prezint clipul piesei «Ridică-te!». Am scris cântecul cu gândul la toţi cei care au nevoie de un cuvânt în plus pentru a-i ajuta să treacă peste greutăţi. Unii îşi pot spune singuri aceste lucruri. Nu judeca, nu ai de unde să ştii dacă sub un zâmbet nu se ascund greutăţi pe care omul le poartă în tăcere. Mulţumesc Alex Pelin şi Epiq Records pentru orchestraţie, Ciofilm pentru ideea magică şi realizarea clipului, tuturor actorilor din clip, sunteţi adevărată inspiraţie“, a scris Paula Seling pe pagina sa de Facebook.

În plus, artista a ţinut să-i mulţumească şi soţului ei, Radu Bucura (37 de ani), pentru „inspiraţie şi încredere“:

„Mulţumesc, Radu Bucura, că eşti aşa cum eşti, că mă ajuţi, că mă inspiri, că îmi dai încredere. Sper să va placă. Dacă da, nu uitaţi să-l arătaţi tuturor celor care contează pentru voi, celor care au nevoie de aceste cuvinte! În tine stă puterea să muţi munţii“, a adăugat artista.