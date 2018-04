Loredana şi Mirela Vaida, protagoniste în musicalul „Mamma mia“: declaraţiile artistelelor care vor interpreta rolul făcut celebru de Meryl Streep VIDEO

Spectacolul „Mamma Mia!“, care a fost pus în scenă până acum în peste 50 de ţări, pe 6 continente şi a fost tradus în 22 de limbi, va fi lansat şi în România pe 24 mai, la Sala Palatului din Bucureşti, marcând o premieră a genului în ţara noastră, fiind primul musical de Broadway produs în România, 100% independent.

După ce au anunţat cine o va interpreta pe Sophia şi pe cei trei taţi ai acesteia , organizatorii au dezvăluit şi cui îi revine rolul Donnei, mama Sophiei, interpretată de Meryl Streep în filmul cu acelaşi nume, lansat în 2008, bazat pe muzica trupei ABBA - Loredana şi Mirela Vaida.

Donna este unul dintre cele mai îndrăgite personaje din „Mamma Mia“. Pe lângă pregătirile de nuntă ale fiicei sale, ea trebuie să facă faţă şi unei situaţii, pe cât de surprinzătoare, pe atât de amuzante: întâlnirea cu cele trei mari iubiri ale sale din tinereţe, cunoscute într-o vară, pe mica insula grecească. Cei trei posibili taţi, pe care Sophie i-a invitat în secret la nuntă, îşi vor face apariţia fără să ştie întreaga poveste. Sau unul de celălalt.

Ce spun Loredana şi Mirela Vaida despre ocazia de juca în „Mamma Mia“

„Sunt fericită să joc în «Mamma Mia» şi să am un rol atât de complex. Să cânt, să dansez, să joc pe muzica cu care am crescut. Cine ar fi crezut vreodată ca într-o zi voi avea aceasta şansă, atunci când tata mi-a adus prima casetă cu ABBA din Libia şi când profesorul meu de engleză de la şcoala primara mă punea să cânt în faţa clasei şi apoi în faţa întregii şcoli piesele ABBA?! «Mamma Mia» este musicalul care o să bucure întreaga familie, e o poveste minunată de dragoste în care se regăsesc şi mamele, şi fiicele. Nu vor fi doar amintirile şi emoţiile mele în show, ci ale câtorva generaţii. E o provocare acest rol minunat şi complex, dar asta îmi place foarte mult, vor fi trei ore intense de cântat, dansat şi actorie. Iar dincolo de ochii spectatorilor e o pregătire ca pentru un campion. În plus, sunt extrem de puţine ocaziile în care ne adunăm atât de mulţi artişti, din generaţii diferite, pe aceeaşi scenă cu un scop unic: să bucurăm împreună spectatorii“, a declarat Loredana.

La rândul ei, Mirela Vaida a primit cu mare bucurie vestea cã va interpreta un rol principal în celebra producţie:

„Musicalul «Mamma Mia» este cea mai frumoasă veste şi cel mai frumos proiect în care mă puteam angaja. Urmăresc de multă vreme musicalurile care se joacă în Europa şi peste Ocean şi mereu am avut această tristeţe că noi nu avem tradiţie în acest domeniu. «Mamma Mia» este, pentru mine, nu numai cel mai popular spectacol de acest gen, pe cea mai ascultată muzică, a trupei ABBA, dar şi un show amplu şi complet“, declară Mirela Vaida.

Din distribuţie mai fac parte: Ana Munteanu şi Bianca Purcărea (Sophia)

Horia Brenciu şi Ernest Fazakas (Harry Bright)

Aurelian Temişan, Cornel Ilie şi Ciprian Teodorescu (Sam Carmichael)

Adrian Nour (Bill Austin) „Mamma Mia!“, musicalul pe melodiile ABBA, care a cucerit întrega lume şi care a fost urmărit de 60 de milioane de oameni din 50 de ţări, prezintă povestea lui Sophie, o tânără aflată în ajunul nunţii, care îşi doreşte să-şi cunoască tatăl natural şi să fie condusă de acesta la altar. Dar se confruntă cu trei posibile variante! Aşa că decide să-i invite pe micuţa insulã grecească pe toţi cei trei bărbaţi din trecutul romantic al mamei sale, fără a le dezvălui motivul. Lucrurile vor lua întorsături complet neaşteptate, care vor crea multe momente amuzante.

În România, musicalul „MAMMA MIA!” va fi o co-producţie sloveno-română, a companiei Prospot Doo împreună cu un grup de producători reuniţi de către compania Atelier Promotion, în colaborare cu WonderTheatre.