Mesajul trupei Kings of Leon pentru fanii din România, înainte de concertul de pe Arena Naţională VIDEO

Cei patru membrii ai formaţiei Kings of Leon au postat pe pagina de Facebook a trupei un clip haios prin care şi-au salutat fanii din România şi le-au dat întâlnire sâmbătă, la concertul pe care îl vor susţine pe Arena Naţională.





„De fiecare dată când văd un interviu al unei trupe şi altcineva în afară de solist vorbeşte mă enervez. De ce vorbeşti? Vreau să-l aud pe tipul ăla“, spune basistul Jared Followill, potrivit News.ro

Drept urmare, solistul formaţiei, Caleb Followill, spune: „Salut, România! Suntem Kings of Leon şi ne vedem sâmbătă seară“.





Show-ul Kings of Leon, o producţie în valoare de 450.000 de euro, va dura aproape două ore. Formaţia îşi va prezenta la Bucureşti cel mai nou album, „Walls“, lansat la începutul acestui an, dar va interpreta şi piese de pe discurile mai vechi. „Walls“ este al şaptelea material discografic al trupei şi a debutat pe locul întâi în Billboard 200, cu vânzări de 77.000 de copii în prima săptămână.

În deschidere - DJ J The Funky Bear (România), Golan (România) şi LP (SUA).





Concertul pe care formaţia Kings of Leon îl va susţine în Capitală va dura aproximativ două ore şi peste 400 de agenţi vor asigura paza pe Arena Naţională. Traficul din zona stadionului va fi restricţionat în ziua concertului, în intervalul orar 16.00 - 23.00, atât pe strada Maior Ion Coravu, strada Tony Bulandra, cât şi pe străzile mai mici care leagă Vatra Luminoasă de strada Maior Ion Coravu. Aceste restricţii nu se aplică în cazul riveranilor. În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, acoperişul arenei va fi tras.

Kings of Leon este o trupă rock înfiinţată în Nashville, Tennesse, în anul 2000. Grupul este alcătuit din fraţii Caleb Followill (voce, chitară), Nathan Followill (tobe, percuţie) şi Jared Followill (bas, backing vocals) şi verişorul lor Matthew Followill (chitară, backing vocals). Pentru primele discuri, trupa a abordat un stil cu influenţe Southern rock, blues şi country, dar, gradual, Kings of Leon a inclus rockul alternativ, garage rock, post-punk. Cel de-al patrulea album de studio al grupului, ”Only by the Night”, lansat în septembrie 2008, i-a adus celebritatea la nivel mondial, a fost bine primit de critici şi a cuprins câteva piese de succes, precum ”Sex on Fire”, ”Use Somebody”, ”Closer” şi ”Crawl”. Kings Of Leon a primit şapte nominalizări la premiile Grammy, câştigând trei dintre aceste trofee.