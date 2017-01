Lita Ford, „Regina rock-ului“ şi una dintre cele mai bune chitariste ale tuturor timpurilor, concertează pentru prima dată în România VIDEO

Lia Ford va cânta în premieră în România la Sala Palatului din Bucureşti, pe data de 14 martie. Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul vreaubilet.ro şi au preţuri de la 65 de lei (categoria III), 85 de lei (categoria II), 130 de lei (categoria I) până la 170 de lei (VIP).

„Lita Ford este cea mai cool şi cea mai rock chitaristă pe care am auzit-o vreodată“, declara Slash, membru al trupei Guns N' Roses. „Niciun chitarist – bărbat sau femeie – nu a arătat vreodată mai bine cu o chitară Gibson Explorer în mână decât Lita Ford.“

Într-un domeniu al muzicii rezervat aproape exclusiv bărbaţilor, o artistă care să câştige admiraţia numelor celebre din zona hard rock era, în momentul în care s-a lansat Lita Ford, ca şi astăzi de altfel, o raritate. Chitarista recunoaşte însă că momentul în care l-a văzut pe scenă pe Tony Iommi de la Black Sabbath a fost hotărâtor pentru cariera sa. „Mi s-a părut un superom, aproape ca un zeu“, îşi aminteşte Lita Ford, care abia trecuse de vârsta de 13 ani când i-a văzut pentru prima data pe Black Sabbath în concert.

Din acea clipă nu a existat o altă opţiune pentru artista americană născută la Londra (pe numele real Carmelita Rossana Ford) decât să-şi urmeze pasiunea pentru muzica rock. Compozitoarea, chitarista şi cântăreaţa cu note de mezzo-soprană Lita Ford s-a impus în industria muzicală ca parte a trupei feminine rock The Runaways, în anii ‘70, înainte de a îmbrăţişa o carieră solo zece ani mai târziu.

Inclusă în Top 10 al femeilor chitariste din toate timpurile, câştigătoare a premiului Cea mai bună chitaristă a anului 1989, nominalizată la Grammy pentru Cea mai buna interpretare vocală feminină a unei piese rock, Lita Ford s-a impus în lumea muzicii prin sonoritatea punk a pieselor sale, apariţiile provocatoare pe scenă şi stilul rebel.

Unul dintre albumele cu cel mai mare succes şi cel care avea să o proiecteze între numele cu greutate ale muzicii rock a fost „Lita“, care conţine hituri precum „Kiss Me Deadly“, „Close My Eyes Forever“, celebrul duet cu Ozzy Osbourne, şi „Falling In and Out of Love“, o piesă scrisă împreună cu Nikki Sixx de la Motley Crue.

Capacitatea „Reginei rock-ului“ de a se reinventa periodic şi de a rămâne în sufletele iubitorilor acestui gen prin prezenţa sa atât de specială au fost adesea remarcate. După ce în anul 2009 a lansat albumul „Wicked Wonderland“, considerat mai mult un proiect colectiv realizat împreună cu fostul ei soţ, Jim Gillette de la trupa Nitro, Lita Ford a marturisit: „Foarte mulţi oameni mi-au spus că vor un adevărat album Lita Ford şi înţeleg la ce se referă. Pot să spun doar că-l vor avea.“

Artista îşi împlinea promisiunea trei ani mai târziu, odată cu lansarea albumului „Living Like a Runaway“, ce amintea de piesele care i-au adus celebritatea. Imediat dupa apariţia acestui album artistei americane i se decerna premiul de Chitarista legendară de către revista „Guitar Player“.

Ultimul album al Litei Ford, „Time Capsule“, a fost lansat în primăvara anului trecut şi conţine unele dintre cele mai bune piese ale cântăreţei. Tot anul trecut, a fost lansat şi volumul de memorii care poartă semnătura artistei americane, „Living Like a Runaway: A Memoir“, o confesiune adesea şocantă prin sinceritatea cu care cântăreaţa descrie cele mai intime episoade ale vieţii sale, printre care relaţiile cu muzicieni precum Jon Bon Jovi, Van Halen şi Tony Iommi.