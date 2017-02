Lady Gaga a sărit de pe acoperişul stadionului, la Super Bowl 51: show cu drone şi aluzii la adresa lui Trump VIDEO

A sărit de pe stadion şi a fost înconjurată de drone

Lady Gaga a avut un show impresionant, care a durat 13 minute, la pauza Super Bowl 51. Cântăreaţa a plonjat de pe acoperişul stadionului NRG din Houston şi a beneficiat şi de un show aerian oferit de câteva sute de drone. Pe de altă parte, vedeta a oferit un show moderat, contrar standardelor cu care aceasta a obişnuit publicul, şi nu l-a atacat pe preşedintele american Donald Trump, aşa cum mulţi se aşteptau, preferând să lase muzica să vorbească în numele ei şi a ideilor pe care le susţine, scrie „Daily Mail“.

Înainte de Super Bowl, vedeta pop a spus că show-ul ei va fi „un spectacol care include“ şi va celebra „spiritul de egalitate“. Pepsi, sponsorul evenimentului, a anunţat că recitalul va fi „în spiritul unicei Lady Gaga“.

Lady Gaga s-a prezentat publicului de la o înălţime de 79 de metri, suspendată de o coardă de siguranţă de acoperişul stadionului din Houston, în timp ce pe deasupra ei zburau un număr uriaş de drone, care luminau spectaculos cerul nocturn. Apoi, luminile albe s-au transformat în lumini colorate, în culorile drapelului american.

„O singură naţiune sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate şi dreptate pentru toţi“, a spus cântăreaţa la microfon, înainte de a plonja spectaculos de pe acoperiş, pentru a ateriza pe o structură înaltă de pe scenă, ce avea forma unei torţe.

Wait, Lady Gaga seriously jumped from the roof pic.twitter.com/Io5SxY4l0i — SI Extra Mustard (@SI_ExtraMustard) February 6, 2017

Fanii au savurat cascadoria cântăreţei, exprimându-şi bucuria pe reţelele sociale.

LADY GAGA JUMPED OFF THE ROOF OF THE NRG STADIUM AND HAS A KEYTAR PPL GAGA IS THE TRUTH pic.twitter.com/VupgOIg3ls — mally (@mallymally_cali) February 6, 2017

Me if I was on the roof with Lady Gaga pic.twitter.com/bLIMbaUcxM — Hill (@KING_HILL10) February 6, 2017

producers: so you're really aboutta fall from the stadium roof?

lady gaga:#PepsiHalftimeShow pic.twitter.com/V2bctM4YwF — nacaranda (@igiveyouIife) February 6, 2017

Nu i-a menţionat numele lui Trump

Vedeta americană şi-a schimbat ţinuta de două ori în timpul show-ului şi a deschis spectacolul susţinut la dpauza finalei campionatului de fotbal american cu imnul pentru drepturi civile „This Lans Is Your Land“, de Woody Guthrie, o ironie la adresa administraţiei Trump, după cum mulţi internauţi au apreciat. Lady Gaga a continuat cu single-ul „Born This Way“, un veritabil imn care militează pentru acceptare şi pentru includere, dar şi cu piesele „Let's Dance“ şi „Poker Face“. În schimb, fanii acesteia de pe reţelele sociale au comentat după ce au auzit versurile piese „Born This Way“, mai ales că vicepreşedintele american Mike Pence se afla la celebrul eveniment, scrie şi News.ro.

Deşi nu a menţionat numele lui Donald Trump măcar o dată, reprezentaţia ei live a fost catalogată drept „incredibilă“ de către Ivanka Trump, fiica preşedintelui american.

Lady Gaga s-a abţinut de a la ţine discursuri sau critici politice şi declaraţii belicoase, limitându-se doar la câteva câteva cuvinte: „Suntem aici pentru a vă face să vă simţiţi bine“. Puţin, mai târziu, artista a salutat-o pe mama ei, mărturisind că visul a fost să cânte la Super Bowl: „Bună, mama!“. „Indiferent dacă sunt negru, alb sau bej... M-am născut pentru a fi curajos“, a mai zis ea.

Gaga a avut o coregrafie impresionantă, dar care a solicitat-o. La finalului unei piese lente, balada „Million Reasons“, Gaga a rămas fără suflu. Fanilor de pe gazon le-au fost dăruite torţe cu beculeţe care se aprindeau intermitent pe ritmurile muzicii, formând jocuri elaborate de lumini în interiorul stadionului.

Lady Gaga şi-a încheiat recitalul cu piesa „Bad Romance“, alături de 40 de spectatori, îmbrăcaţi în costume albe, inspirate din echipamentul jucătorilor de fotbal american.

We are so proud of our Co-Founder @ladygaga for an amazing halftime show performance! #SB51 pic.twitter.com/ruEKr9LU6P — Born This Way (@BTWFoundation) February 6, 2017

La finalul recitalului, Gaga, ajunsă în vârful unei scări, a a dat drumul microfonului, în timp ce artificiile brăzdau cerul de deasupra stadionului, a strigat către public „Super Bowl 51“ şi a sărit în mulţime, ţinând între mâini o minge de fotbal american de culoare argintie.

Mai jos, întregul recital oferit de Lady Gaga.

Gaga a scris şi pe Twitter către „monstruleţii“ ei, aşa cum îşi alintă fanii. „Asta a fost pentru voi, monstruleţilor. Vă iubesc“, a scris ea.

This is for you, Monsters. I love you. pic.twitter.com/1Wh56OThzm — xoxo, Joanne (@ladygaga) February 6, 2017

Lady Gaga s-a aflat la a doua apariţie la finala campionatului de fotbal american, după ce în februarie 2016 a intonat imnul naţional. La ediţia din 2016, artiştii care au susţinut un recital în pauza finalei au fost Beyonce, Coldplay şi Bruno Mars.

A 51-a ediţie Super Bowl a pus faţă în faţă echipele New England Patriots şi Atlanta Falcons. New England Patriots a câştigat, pentru a cincea oară în istoria evenimentului, impunându-se cu scorul de 34-28, după ce a revenit spectaculos de la 3-28.

Super Bowl este cel mai urmărit eveniment la televiziunea americană, atrăgând peste 100 de milioane de telespectatori, şi este cel mai scump eveniment pentru firmele care doresc să îşi facă reclamă, acestea trebuind să plătească milioane de dolari pentru reclame de 30 de secunde.