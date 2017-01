Joshua Radin, ale cărui piese au fost folosite în serialul „Anatomia lui Grey“, va concerta la Bucureşti pe 5 martie

Cântăreţul şi compozitorul american Joshua Radin a lansat şapte albume de studio, iar printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Winter“, „I'd Rather Be With You“ şi „Brand New Day“.

Cel mai recent material de studio al artistului, „The Fall“, a apărut vineri. „Este ziua lansării. Nicio casă de discuri. Complet independent. Fiecare dintre voi este o marcă suficientă pentru mine. Mulţumesc tuturor celor care vor asculta albumul şi care îmi permit să îmi trăiesc visul“, a scris Joshua Radin pe pagina sa de Facebook.

Discul este disponibil pe iTunes, Spotify, Amazon şi Apple Music.

În vârstă de 42 de ani, Joshua Radin şi-a început cariera muzicală în 2004 şi, până în prezent, a colaborat cu artişti ca Sheryl Crow, Tori Amos şi Gary Jules. Doi ani mai târziu, a apărut primul album, „We Were Here“, însă succesul a venit odată cu materialul de studio „Simple Times“ (2008).

Biletele pentru concertul de la Buureşti au preţuri de 85 şi 125 de lei, potrivit organizatorilor, şi pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro şi de la Hard Rock Cafe.