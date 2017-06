Formaţia Guns N’ Roses lucrează la un nou album

Richard Fortus a precizat că trupa nu a intrat încă în studio, dar ideile sunt înregistrate.

„Nu am început încă să înregistrăm, când spun asta, mă refer la faptul că am intrat în studio să înregistrăm un album. Am înregistrat însă multe lucruri, idei, asamblăm idei“.

El a adăugat că un nou album va exista. „Este prea bine ca să nu se întâmple, asta simt. Formaţia este chiar o forţă acum şi sper că vom face asta şi că toţi ne bazăm pe lucrul ăsta, facem planuri“.

Cât priveşte procesul de compoziţie, în viziunea chitaristului, Axl Rose este geniul. „Cred că genialitatea lui Axl stă în faptul că ştie să asambleze cântecele, din diverse părţi, şi le face să fie legate. Nu am văzut pe cineva să facă asta în acest fel“.

Guns N' Roses se află acum în turneu în Europa. Cel mai recent concert din „Not in This Lifetime Tour“ a avut loc duminică, la Madrid, unde trupa i-a adus un omagiu lui Chris Cornell şi a interpretat piesa „Black Hole Sun“ (Soundgarden).

Guns N' Roses, ai cărei membri fondatori (Axl Rose, Slash, Duff McKagan) s-au reunit la începutul anului 2016 pentru prima dată după 23 de ani, a pornit în turneul „Not In This Lifetime“ - aluzie la o frază rostită de Axl Rose - susţinând numeroase concerte în America de Nord şi de Sud. În 2012, întrebat de un jurnalist dacă există o şansă reală pentru ca grupul să se reunească, solistul grupului a răspuns astfel: „Not in this lifetime/ Nu în această viaţă“.

Trupa americană a ajuns în Europa pe 27 mai, cu un show care va avea loc în Dublin (Irlanda), şi va cânta în Spania, Portugalia, Elveţia, Italia, Germania, Marea Britanie, Polonia, Belgia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Cehia, Franţa, Austria şi Olanda. Secţiunea europeană a acestui turneu se va încheia cu un concert la Tel Aviv (Israel), pe 15 iulie.

Din 27 iulie şi până pe 8 septembrie, grupul american va susţine 16 concerte în Statele Unite şi Canada.

Lineup-ul formaţiei Guns N’ Roses în turneul „Not in This Lifetime“ este format din membrii formulei originale Axl Rose (voce), Slash (chitară) şi Duff McKagan (bas), Dizzy Reed (clape), care este alături de trupă din 1990, Richard Fortus (chitară), membru al grupului din 2001, Frank Ferrer (Tobe), din 2006, şi, ocazional, Steven Adler (tobe), membru în formula originală.

Grupul rock Guns N' Roses a fost înfiinţat în 1985, la Los Angeles. Cele şase albume de studio lansate - „Appetite for Destruction“ (1987), „G N' R Lies“ (1988), „Use Your Illusion I“ (1991), „Use Your Illusion II“ (1991), „The Spaghetti Incident?“ (1993) şi „The Chinese Democracy“ (2008) - au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.