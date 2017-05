Deep Purple, la Bucureşti cu turneul „The Long Goodbye“

Deep Purple este una dintre cele mai reprezentative trupe rock. Recent introdusă în Rock & Roll Hall of Fame, trupa îşi promovează cu acest turneu apariţia noului album ‘inFinite’, produs de earMusic. Primul single de pe disc a fost lansat pe 20 ianuarie.

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse şi Don Airey continuă să cânte hard-rock. Nuanţele şi texturile noilor creaţii sunt inovatoare. La o privire de ansamblu, este una dintre cele mai valoroase producţii ale muzicii rock.

În ultimul timp, trupa a explorat noi stiluri, stârnind interesul celor ce nu erau născuţi pe vremea în care Deep Purple se afla în topurile industriei muzicale. Albume de succes precum ”In Rock” (1970), „Machine Head” (1972), „Made In Japan” ( 1973) şi melodia “ Smoke On The Water” au propulsat trupa în topul vânzărilor de bilete şi albume.

Cu nenumărate piese catalogate drept clasice în palmares, apariţiile lor live iscă multiple dezbateri între fanii mai vechi şi mai noi, mai ales după reeditarea albumului “NOW WHAT?!”. Disc de Aur şi Top Ten în jurul lumii, albumul s-a vândut în peste un million de exemplare. La care se adaugă peste un milion de spectatori la concerte, până acum. Videoclipurile "From the Setting Sun in wacken" şi "To the Rising Sun in Tokyo" s-au clasat în aceeaşi zi pe locurile 1, respectiv 2, al topurilor muzicale britanice, dovedind încă o dată fascinaţia pe care o oferă show-urile trupei asupra publicului.

Biletele se pun în vâzare în reţeaua Eventim, la preţurile de 130 lei (Gazon B), 190 lei (Gazon A), 270 lei (Golden Ring), 350 lei (Tribuna).