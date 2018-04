Concertul Massive Attack şi Young Fathers de la Arenele Romane se amână pe 24 iulie

Voodoo Pack Ticket - pachetul special early bird este aproape epuizat. Mai sunt foarte puţine bilete de acest fel.

Cei care au apucat să achiziţioneze acest pachet vor avea aceleaşi beneficii pentru data de 24 iulie. Biletele rămân valabile pentru această dată.

Pachetul promoţional oferă următoarele beneficii:

- accesul înaintea celorlalţi spectatori pentru asigurarea unui loc cât mai bun

- o băutură gratuită

- un cadou special în amintirea momentelor de neuitat de la concertul Massive Attack.

Cei care nu pot ajunge la noua dată - 24 iulie pot restitui biletele la agenţiile de unde au fost achiziţionate.

După 10 ani de absenţă, cei de la Massive Attack se întorc în România.

În urmă cu exact 30 de ani, se năştea în Bristol trupa Massive Attack – pionerii genului trip hop, inovatori incontestabili de ritualuri electronice.

Deţinători ai Best British Dance Act, MTV Music Awards şi Q Awards, autori a cinci albume de studio vândute în 11 milioane de exemplare, cu sute de milioane de vizualizări, cu soundtrack-uri celebre, Massive Attack au avut şi numeroase colaborări ce au făcut istorie.

Madonna, Sinead O Connor, Neneh Cherry, Portishead, Tricky şi Young Fathers sunt doar câteva nume importante.

Young Fathers sunt revelaţia muzicii electronice a ultimilor ani. S-au format acum 10 ani în Edinburg şi au câştigat încă de la debutul discografic premiul “Scotish Album of the Year”. Au colaborat cu Massive Attack la cântecul “Voodoo in my Blood”

Au 6 track-uri pe coloana sonoră a filmulului Trainspotting 2, regizorul Danny Boyle considerând “Only God Knows” cântecul ce pulsează ritmul întregului film.

Pe 24 iulie, la Arenele Romane, Massive Attack şi Young Fathers îţi vor pune sângele în mişcare într-un ritual electro voodoo.

Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim, magazinele Orange, Vodafone, Germanos, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Humanitas şi Cărtureşti şi online pe www.eventim.ro