Cine este marele favorit la câştigarea Eurovision România 2017 şi ce crede juriul Wiwibloggs despre piesele finaliste

Editorii Wiwibloggs şi-au invitat cititorii să voteze piesa care ar merita să câştige Selecţia Naţională Eurovision 2017 , iar favorită este de departe „Yodel It!“, cântată de Ilinca şi Alex Florea, foşti rivali în concursul „Vocea României“. Melodia, o îmbinare între rap şi yodeling, a obţinut peste jumătate din voturile exprimate, mai exact 979.

De altfel, „Yodel It!“ este pe primul loc şi în preferinţele juriului Wiwibloggs , primind nota 7.36. „M-am îndrăgostit de această piesă. Combinaţia dintre rap şi yodelling funcţionează foarte bine, cu siguranţă ar ieşi în evidenţă pe scena din Kiev, iar chimia dintre Ilinca şi Alex este minunată şi aduce un mare plus show-ului“, este de părere Jason, unul dintre membrii juriului. Pe de altă parte, au existat şi comentarii negative la adresa „Yodel It!“, Angus considerând că artiştii îşi irosesc potenţialul incontestabil pe „un truc care devalorizează întregul cântec“.

Pe locul doi în preferinţele fanilor, cu 236 de voturi, dar şi ale juriului Wiwibloggs, cu nota 6.68, este Xandra, cu piesa „Walk on By“. „«Walk on By» este o baladă modern cu nuanţe de R&B din anii ’90 şi îi oferă Xandrei şansa de a-şi evidenţia abilităţile vocale. Dacă ar mai fi foarte puţin lustruită, piesa asta ar putea străluci“, este de părere Jason. Totuşi au existat şi voci care consider că deşi tânăra are o voce foarte bună şi prezenţă scenică, melodia nu este memorabilă.

În ceea ce priveşte fanii, podiumul este completat de „veteranul“ concursului Eurovision România Mihai Trăistariu, a cărei piesă – „I Won’t Surrender“ – a primit 236 de voturi.

Cine ar trebui să câştige Eurovision România 2017, potrivit fanilor concursului din întreaga lume. Ilinca feat. Alex Florea – „Yodel It!“ (50.03%, 979 de voturi) Xandra – „Walk On By“ (12.06%, 236 de voturi) Mihai Trăistariu – „I Won’t Surrender“ (9.35%, 183 de voturi) Instinct – „Petale“ (7.2%, 141 de voturi) Maxim – „Adu-ţi aminte“ (6.95%, 136 de voturi) Cristina Vasiu – „Set The Skies On Fire“ (4.39%, 86 de voturi) Ramona Nerra – „Save Me“ (3.93%, 77 de voturi) Eduard Santha – „Wild Child“ (3.01%, 59 de voturi) Ana-Maria Mirică – „Spune-mi tu“ (2.15%, 42 de voturi) Tavi Colen & Emma – „We Own The Night“ (0.92%, 18 voturi)

Juriul Wiwibloggs a ales însă pe locul trei o piesă în limba română – „Petale“ – cântată de trupa Instinct şi notată cu 6,64. „Un duet perfect în limba română. Cei doi au voci excelente, care se completează foarte frumos, însă, într-adevăr, pare să fie un soi de deconectare între cei doi artişti, abia dacă se privesc unul pe celălalt. Dacă îşi doresc să funcţioneze acest duet, ar trebui să facă uşoare ajustări“, a comentat Josh.

Lipsa de chimie dintre cei doi cântăreţi a fost depunctată şi de Zakaria, care crede că deşi „Petale“ este un cântec obişnuit, ar fi putut câştiga apreciere dacă interpreţii ar fi interacţionat pe scenă: „Nu există niciun strop de chimie, fiecare este pe cont propriu, de parcă ar exista o barieră invizibilă între ei. Din acest motiv, cântecul obişnuit devine enervant şi plictisitor.“

Cât despre piesa lui Mihai Trăistariu, juriul Wiwibloggs i-a acordat nota 5,86, artistul fiind lăudat pentru vocea sa, însă mulţi dintre membrii juriului fiind de părere că piesa nu reprezintă biletul către o posibilă victorie la Eurovision 2017.

Juriul Wiwibloggs, format din 13 membri din Australia, Bulgaria, Islanda, Maroc, Noua Zeelandă, Serbia, Spania, Marea Britanie şi România, a întocmit un top al pieselor finaliste la Eurovision România 2017. Iată cum arată acesta:

Vă reamintim că în această seară, începând cu ora 21.00, finala Eurovision România 2017 va fi difuzată în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi online, pe TVR+, dar şi pe un ecran uriaş amplasat în Piaţa Universităţii.

Câştigătorul Eurovision România 2017 va fi ales exclusiv prin voturile telespectatorilor, care vor avea o oră la dispoziţie să-şi voteze favoritul. Pe lângă cei zece finalişti ai Selecţiei Naţionale Eurovision 2017, pe scenă vor mai urca reprezentanţii Elveţiei, Moldovei şi Spaniei la Eurovision 2017.

Melodiile şi show-urile celor zece finalişti Eurovision România 2017 se vor succeda în următoarea ordine:

