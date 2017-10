Ce artişti urcă pe scenă la Gala Media Music Awards 2017

Media Music Awards 2017 va avea loc marţi, 3 octombrie, în centrul comercial ParkLake, situat în strada Liviu Rebreanu nr. 4, zona ParkLake Garden, intarea dinspre parcul Titan, începând cu ora 17.30.

Premiile reprezintă singurele trofee acordate în România strict pe baza numărului de difuzări la radio şi TV şi al vizualizărilor pe YouTube, statistici întocmite de Media Forest, compania care identifică şi monitorizează în timp real apariţiile artiştilor.

Andra şi Ştefan Bănică, doi dintre cei mai apreciaţi artişti din România, vor cânta în cadrul evenimentului.





Andra este cel mai premiat artist al Media Music Awards din ultimii ani

Andra este, de altfel, cel mai premiat artist din România la Media Music Awards, solista câştigând în fiecare an, din 2012 încoace, mult râvnitele trofee de cristal. În schimb, Ştefan Bănică e la prima paticipare la Media Music Awards.

Alături de Andra şi Stefan Banică, peste 30 de artişti de top vor participa mâine la Media Music Awards. Printre aceştia se numără Alina Eremia, Dorian Popa, Lora, Anda Adam, Faydee, Deepcentral, Guess Who, Voltaj, Feli, Jo, Matteo, Randi, Lidia Buble, Fly Project, Ruby, Connect-R, Liviu Teodorescu, Ami, Ioana Ignat.





Anda Adam va fi prezentă la Gala Media Music Awards 2017





La ediţiile precedente, organizate începând cu 2012, artiştii care au avut cele mai difuzate piese la radio şi la TV şi cu cele mai multe vizualizări pe YouTube au fost:







În 2012, cei mai difuzaţi artişti au fost Smiley, Andra şi Voltaj, la categoriile Best Male, Best Female şi Best Group.

În 2013 - Alex Velea, Andra şi Voltaj;

În 2014 - Smiley, Andra şi Holograf;

În 2015 - Smiley, Delia şi Voltaj;

În 2016 - Smiley, Andra şi Carla’s Dreams.





Carla's Dreams, la gala Media Music Awards de anul trecut

La gală au fost premiaţi şi artiştii care au avut parte de cel mai bun debut. Între 2012 şi 2016 au fost desemnaţi câştigători Alex Mica, Whats’Up, Maxim, Lariss şi Mihail.

La categoria Fans Like Award, singurul premiu acordat de public prin vot, cei mai populari artişti au fost Antonia, LaLa Band, Connect-R şi Andra.