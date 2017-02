Câştigători Grammy 2017: Adele şi David Bowie, cele mai multe trofee. Lista completă a câştigătorilor

Adele şi Beyoncé au primit nominalizări la cele mai importante categorii ale premiilor Grammy 2017, inclusiv Cel mai bun album şi Cea mai bună melodie. La principalele trei categorii va concura şi Adele cu hit-ul „Hello“ şi albumul „25“, care i-au adus un număr total de cinci nominalizări. Artista britanică s-a impus la toate cele trei categorii în 2012 cu precedentul material discografic, intitulat „19“.

După ce recent Lady Gaga a plonjat de pe acoperişul stadionului NRG din Houston şi a intrat în istoria galelor Super Bowl cu un recital spectaculos, Lady Gaga a cântat alături de Metallica la gala premiilor Grammy.

În topul artiştilor care au primit cele mai multe nominalizări la Grammy 2017 urmează Drake, Rihanna şi Kanye West, care vor concura la opt categorii.

Rapperul Kanye West, care a primit 8 nominalizări în acest an pentru albumul „The Life of Pablo“, a primit 68 de nominalizări la premiile Grammy în întreaga lui carieră şi a câştigat acest trofeu de 21 de ori.

Cântăreţul britanic David Bowie, care a murit în ianuarie, la două zile după ce îşi lansase ultimul album de studio, „Blackstar“, a primit patru nominalizări la premiile Grammy 2017, inclusiv la categoria Cel mai bun album rock alternativ. De asemenea, cântăreţul american Prince, care a murit în aprilie, a primit o nominalizare pentru ultimul său disc, „Hit n Run Phase Two“, la categoria Cel mai bun montaj al unui album non-clasic.

Cântăreaţa de country-pop, Kelsea Ballerini şi trupa daneză Lukas Graham au debutat pe scena premiilor Grammy, la cea de-a 59-a ediţie. Mai mult, Actriţa, cântăreaţa şi compozitoarea Cynthia Erivo a fost pe scenă împreună cu John Legend, aducând un tribut mzicienilor care au murit anul trecut, scrie News.ro.

Premiile Grammy sunt cele mai prestigioase distincţii din industria muzicală americană şi sunt atribuite în fiecare an de reprezentanţii The Recording Academy în 84 de categorii. Cea de-a 59-a gală de decernare a premiilor Grammy a fost prezentată de James Corden.

Lista câştigătorilor Grammy 2017: cele mai importante categorii

Înegistrarea anului:

Câştigător: „Hello“ - Adele

„Formation“ - Beyoncé

„7 Years“ - Lukas Graham

„Work“ - Rihanna Featuring Drake

„Stressed Out“ - Twenty One Pilots

Albumul anului:

Câştigător: „25“ - Adele

„Lemonade“ - Beyoncé

„Purpose“ - Justin Bieber

„Views“ - Drake

„A Sailor’s Guide To Earth“ - Sturgill Simpson

Cântecul anului:

Câştigător: „Hello“ - Adele

„Formation“ - Beyoncé

„I Took A Pill In Ibiza“ - Mike Posner

„Love Yourself“ - Justin Bieber

„7 Years“ - Lukas Graham

Cel mai bun videoclip:

Câştigător: „Formation“ - Beyoncé

„River“ - Leon Bridges

„Up & Up“ - Coldplay

„Gosh“ - Jamie XX

„Upside Down & Inside Out“ - OK Go

Cel mai bun artist debutant:

Câştigător: Chance The Rapper

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper

Maren Morris

Anderson .Paak

Cea mai bună interpretare a unui artist pop

Câştigător: „Hello“ - Adele

„Hold Up“ - Beyoncé

„Love Yourself“ - Justin Bieber

„Piece By Piece“ (Idol Version) - Kelly Clarkson

„Dangerous Woman“ - Ariana Grande

Cea mai bună interpretare a unui grup pop

Câştigător: „Stressed Out“ - Twenty One Pilots

„Closer“ - The Chainsmokers Featuring Halsey

„7 Years“ - Lukas Graham

„Work“ - Rihanna Featuring Drake

„Cheap Thrills“ - Sia Featuring Sean Paul

Cel mai bun album tradiţional pop

Câştigător: „Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin“ - Willie Nelson

„Cinema“ - Andrea Bocelli

„Fallen Angels“ - Bob Dylan

„Stages Live“ - Josh Groban

Encore: Movie Partners Sing Broadway

Cel mai bun album pop

Câştigător: „25“ - Adele

„Purpose“ - Justin Bieber

„Dangerous Woman“ - Ariana Grande

„Confident“ - Demi Lovato

„This Is Acting“ - Sia

Cea mai bună interpretare rock

Câştigător: „Blackstar“ - David Bowie

„Joe (Live From Austin City Limits)“ - Alabama Shakes

„Don’t Hurt Yourself“ - Beyoncé Featuring Jack White

„The Sound Of Silence (Live On Conan)“ - Disturbed

„Heathens“ - Twenty One Pilots

Cea mai bună interpretare metal

Câştigător: „Dystopia“ - Megadeth

„Shock Me“ - Baroness

„Silvera” - Gojira

„Rotting In Vain“ - Korn

„The Price Is Wrong“ - Periphery

Cel mai bun cântec rock

Câştigător: „Blackstar“ - David Bowie

„Burn The Witch“ - Radiohead

„Hardwired“ - James Hetfield & Lars Ulrich (Metallica)

„Heathens“ - Tyler Joseph (Twenty One Pilots)

„My Name Is Human“ - Highly Suspect

Cel mai bun album rock

Câştigător: „Tell Me I’m Pretty“ - Cage The Elephant

„California“ - Blink-182

„Magma“ - Gojira

„Death Of A Bachelor“ - Panic! At The Disco

„Weezer“ - Weezer

Cea mai bună interpretare R&B

Câştigător: Cranes In The Sky“ - Solange

„Turnin’ Me Up“ - BJ The Chicago Kid

„Permission“ - Ro James

„I Do“ - Musiq Soulchild

„Needed Me“ - Rihanna

Cea mai bună interpretare tradiţională R&B

Câştigător: „Angel“ - Lalah Hathaway

„The Three Of Me“ - William Bell

„Woman’s World“ - BJ The Chicago Kid

„Sleeping With The One I Love“ - Fantasia

„Can’t Wait“ - Jill Scott

Cel mai bun cântec R&B

Câştigător: „Lake By The Ocean“ - Maxwell

„Come See Me“ - PartyNextDoor Featuring Drake

„Exchange“ - Bryson Tiller

„Kiss It Better“ - Rihanna

„Luv“ - Tory Lanez

Cel mai bun album urban contemporan

Câştigător: „Lemonade“ - Beyoncé

„Ology“ - Gallant

„We Are King“ - KING

„Malibu“ - Anderson .Paak

„Anti“ - Rihanna

Cel mai bun album R&B

Câştigător: „Lalah Hathaway Live“ - Lalah Hathaway

„In My Mind“ - BJ The Chicago Kid

„Velvet Portraits“ - Terrace Martin

„Healing Season“ - Mint Condition

„Smoove Jones“ - Mya

Cea mai bună interpretare rap

Câştigător: „Hotline Bling“ - Drake

„Freedom“ - Beyoncé Featuring Kendrick Lamar

„Broccoli“ - D.R.A.M. Featuring Lil Yachty

„Ultralight Beam“ - Kanye West Featuring Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream

„Famous“ - Kanye West Featuring Rihanna

Cel mai bun cântec rap

Câştigător: „Hotline Bling“ - Drake

„All The Way Up“ - Fat Joe & Remy Ma Featuring French Montana & Infared

„Famous“ - Kanye West Featuring Rihann

„No Problem“ - Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

„Ultralight Beam“ - Kanye West Featuring Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream

Cel mai bun album rap

Câştigător: „Coloring Book“ - Chance The Rapper

„And The Anonymous Nobody“ - De La Soul

„Major Key“ - DJ Khaled

„Views“ - Drake

„Blank Face LP“ - ScHoolboy Q

„The Life Of Pablo“ - Kanye West