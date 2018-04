Ana Munteanu, câştigătoarea „Vocea României“, va juca în musicalul „Mamma Mia!“: „Am participat la casting chiar la îndemnul lui Smiley“ FOTO

Spectacolul „Mamma Mia!“, care va fi lansat pe 24 mai la Sala Palatului din Bucureşti, aduce o premieră a genului în ţara noastră, fiind primul musical de Broadway produs în ţară, 100% independent.

În România, Sophie va fi interpretată, în dublu rol, de Ana Munteanu, artista care a devenit „Vocea României“ în 2017, în echipa lui Smiley, şi Bianca Purcărea, fostă participantă a concursului „X Factor“.

Ana Munteanu s-a declarat foarte fericită că va juca în cel mai ambiţios musical care se pune în scenă în România şi că o va întruchipa pe Sophie. Acest rol îi aduce multe provocări, după cum spune chiar ea.

„Am participat la casting chiar la îndemnul lui Smiley şi, în prima zi, am cântat piesa «Thank you for the music» de la ABBA, cu foarte mari emoţii“.

Probele şi melodiile nu s-au terminat aici, pentru că au urmat şi alte zile de casting, în care Ana nu numai că a cântat, dar a şi dansat, concurând cu multe alte candidate la acest rol. „Am rămas impresionată de diversitatea probelor, dar şi de numărul foarte mare de candidate“, îşi aminteşte Ana, care a reuşit să obţină rolul.





Ana Munteanu este câştigătoarea „Vocea României“ 2017

„Este un proiect grandios şi mă bucur enorm că fac parte din el. Am şansa să lucrez cu oameni foarte mari din mediul artistic românesc şi învăţ foarte multe lucruri la repetiţii, în fiecare zi. Este şi o provocare pentru că eu am 16 ani, iar Sophie este mai matură decât mine, în pragul căsătoriei şi în faţa unor alegeri“, spune Ana Munteanu.

Rolul lui Sophie va fi interpretat şi de Bianca Purcărea, care are 24 de ani şi care a concurat la festivaluri de muzică încă de la 14 ani. De asemenea, ea a participat şi la primul sezon al emisiunii „X Factor“, dar şi la Eurovision. „Festivalurile româneşti de muzică mi-au adus multă experienţă, eu le consider o şcoală în sine, pentru că se apropie foarte mult de musical, ca rigori tehnice şi vocale, iar musicalul a fost dintotdeauna genul meu preferat de spectacol“, povesteşte Bianca.





Bianca Purcărea





În România, musicalul „Mamma Mia!“ va fi o co-producţie sloveno-română, a companiei Prospot Doo împreună cu un grup de producători reuniţi de către compania Atelier Promotion, în colaborare cu WonderTheatre. Prospot Doo a pus deja în scenă versiunile musicalului în Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina şi Croaţia.

„La aproape 3 ani de la lansarea WonderTheatre suntem bucuroşi să putem prezenta publicului din România unul dintre cele mai de succes musicaluri din lume. «Mamma Mia!» este o experienţă memorabilă, atât pentru creatori cât şi pentru participanţi, un prilej special de a petrece o seară minunată împreună, cântând, dansând, bucurându-ne pur şi simplu de viaţă, alături de actori foarte talentaţi si interpretări excepţionale pe muzica uneia dintre cele mai îndrăgite trupe din toate timpurile, ABBA“, declară Andrei Boncea, producător WonderTheatre.

La rândul său, Sorin Enache, producătorul Atelier Promotion spune că spectacolul se va întinde pe o perioadă de minimum 2 ani. „Va avea peste 100 de reprezentaţii, iar ambiţia noastră este să ajungem cu această super producţie în toate marile oraşe din România. Cred cu tărie ca va fi nu doar un succes de public, ci va fi foarte fun şi challenging pentru noi, producătorii“.





Despre musicalul „Mamma Mia!“