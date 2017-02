Keanu Reeves revendică locul întâi în box office-ul românesc cu „John Wick 2“

Filmul de acţiune „John Wick 2“, cu Keanu Reeves în rol principal, a avut premiera în România pe 17 februarie şi a reuşit să încheie weekend-ul de lansare cu încasări de 1.322.476 lei şi un număr de 65.467 spectatori. Box office-ul de week-end a fost completat de rezultatele înregistrate de „Cincizeci de umbre întunecate“, care a generat venituri de 1.0299.259 lei şi horror-ul „Avertizarea 3“, care a obţinut încasări de 418.420 lei.

Odată cu revenirea lui Keanu Reeves pe marile ecrane, „John Wick 2” şi-a propus să-şi cucerească audienţa şi cu introducerea unui nou element: o societate secretă de asasini care datează de câteva secole şi care e guvernată de un cod al cruzimii fără limite.

În cea de-a doua parte a filmului din 2014, legendarul asasin John Wick este forţat să revină în linia întâi alături de un partener mai vechi pentru a opri manevrele odioase ale unei organizaţii internaţionale de asasini fără onoare. Jurământul de a-şi ajuta colegul de breaslă îl duce pe John la Roma unde se va confrunta cu cei mai periculoşi criminali din lume.

Filmul „John Wick 2“ este regizat de Chad Stahelski („John Wick“), după un scenariu de Derek Kolstad („John Wick“, „The Following“), iar din distribuţie fac parte şi: Common („Selma“, „Run All Night“), Laurence Fishburne („The Matrix“) şi Ruby Rose („Orange is the new black“).