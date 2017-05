Victor Rebengiuc, despre redefinirea familiei: Cu ce te împiedică pe tine, care te consideri om normal, căsătoria legală între doi bărbaţi sau două femei?

Depre căsnicia de 52 de ani pe care o are cu actriţa Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc spune că nu există un secret. "Nu e niciun secret. Am fost căsătoriţi şi am rămas căsătoriţi. Ne-am ciondănit, ne-am împăcat. O familie înseamnă o uniune consfinţită între 2, 3, 4, 5, 7 oameni de a trăi împreună în bune condiţiuni şi bună înţelegere. Nu poţi să dai o definiţie”, spune actorul. El spune că uniunea dintre două persoane de acelaşi sex nu ar trebui să deranjeze pe nimeni. “De ce să nu le dai voie? Cu ce te împiedică pe tine care te consideri om normal şi care vrei să îţi iei nevastă o femeie căsătoria sau legătura legală între doi bărbaţi sau două femei? Cu ce te împiedică? Ce se întâmplă? Se dărâma ceva? Am avut colegi, cred că mai am şi acum, care au această opţiune pentru genul ăsta de viaţă. Nu m-au deranjat cu nimic, sunt oameni foarte normali, colaborăm în cele mai bune condiţiuni, nu sunt nişte ţepoşi să te fereşti de ei că te molipseşti de ceva, sunt nişte oameni normali, foarte cultivaţi, de la care poţi să înveţi multe lucruri”, a fost părerea lui Victor Rebengiuc.