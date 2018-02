Starurile de la Hollywood, dezlănţuite împotriva lui Quentin Tarantino după dezvăluirile actriţei Uma Thurman: „E aproape un criminal“

Weinstein and Tarantino, what a pair! A serial rapist and a near murderer. It’s no fucking joke what these abhorrent criminals did to Uma Thurman, before and after #KillBill . They put her life, her dignity, her sanity in danger. Burn in hell you sick fucks. pic.twitter.com/VpD2oT1ETZ

Uma Thurman susţine şi că Tarantino, care deocamdată nu a comentat acuzaţiile, a scuipat-o în faţă şi a strangulat-o cu un lanţ în timpul filmărilor, gesturi pe care actriţa americană Jessica Chastain le-a condamnat.

„Continui să-mi imaginez cum Tarantino a scuipat-o în faţă pe Uma şi a strangulat-o cu un lanţ pentru Kill Bill. Câte imagini cu femei care înfăţişează abuzuri sunt celebrate în mass-media? Când a devenit acestea «entertainment»? Când violenţa împotriva femeilor este folosită ca intrigă pentru a întări nişte personaje atunci avem o problemă. Nu eşti mai puternică dacă eşti bătută şi violată şi cu toate astea în foarte multe filme aceste momente sunt inserate pentru a arăta puterea femeilor. Nu avem nevoie să fim abuzate pentru a ne simţi puternice. Suntem deja. Regizorii care acceptă scene care descriu abuzuri depăşesc o limită. Cum poate un actor să se simtă în siguranţă când regizorul său îl strânge de gât? Uma Thurman a văzut interiorul industriei noastre timp de 30 de ani. Am un mare respect pentru ea. Este o adevărată luptătoare“, a scris Chanstain pe Twitter.

La rândul lui, producătorul american Judd Apatow (50 de ani) l-a criticat pe Tarantino şi a amintit şi de faptul că regizorul a ignorat-o pe actriţa Daryl Hannah când i s-a plâns de hărţuirile lui Weinstein în timpul filmărilor pentru „Kill Bill: Vol. 2“. „Au dat-o afară pe Hannah din turneul de presă. Nimeni nu a ajutat-o. Şi acum Tarantino face un film despre Polanski (regizorul francez Roman Polanski este acuzat de patru femei de viol – n.r.). De ce există oameni care finanţează aşa ceva? Acesta este motivul pentru care Weinstein nu a putut fi oprit atâta timp“, a precizat Apatow.

Love you Uma. You have always been an inspiration to me. Thank you for your brutal honesty. Not just about Harvey but about the risks we sometimes take with our lives. | This Is Why Uma Thurman Is Angry - The New York Times https://t.co/2MbKB05Xtz