Shia LaBeouf a fost arestat în Georgia după ce s-a îmbătat şi a stârnit un nou scandal

Noua păţanie a lui LaBeouf

LaBeouf, cunoscut pentru rolul Sam Witwicky din franciza „Transformers“, se afla în centrul oraşului când s-a apropiat de un trecător şi de un poliţist cerând o ţigară, a mai precizat poliţia din Savannah în comunicat.

„Când LaBeouf nu a primit ţigara, a început să devină nervos, a folosit cuvinte vulgare în faţa unei femei şi a unui copil“, a continuat textul comunicatului.

Actorul a devenit agresiv în timp ce ofiţeul de poliţie i-a cerut să plece, iar când acesta a încercat să-l reţină, LaBeouf a fugit în holul unui hotel.

În cele din urmă, LaBeouf a fost arestat pentru tulburarea liniştii publice, obstrucţie şi pentru că a apărut beat în public, fiind reţinut în închisoarea Chatham, potrivit autorităţilor.

El a fost eliberat câteva ore mai târziu, după ce a plătit o cauţiune de 7.000 de dolari, a declarat ofiţerul de la Chatham.

Actorul se afla în Savannah pentru filmări la pelicula independentă „The Peanut Butter Falcon“, potrivit „Variety“.

Alte probleme ale actorului

Shia LaBeouf a mai avut probleme de acest fel cu poliţia în ianuarie. Atunci el a fost arestat în urma unei agresiuni care a avut loc în timpul unui eveniment organizat sub forma unui protest anti-Trump şi a unei instalaţii artistice.

În 2014 el a fost arestat după ce a deranjat reprezentaţia musicalului „Cabaret“ de pe Broadway din New York, făcându-se vinovat atunci tot de tulburarea ordinii, comportament violent şi a primit îngrijiri pentru dependenţă.

Shia LaBeouf, născut pe 11 iunie 1986, la Los Angeles, şi-a început cariera ca actor pentru Disney Channel, în 1999, şi a devenit faimos datorită rolului din franciza „Transformers“.

Între filmele din distribuţia cărora a făcut parte se numără „Indiana Jones şi regatul craniului de cristal/ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“ (2008), de Steven Spielberg, şi cele două producţii „Nymphomaniac“ (2013 şi 2014), de Lars Von Trier. În ultimii ani a optat tot mai mult pentru roluri din filme independente, precum „American Honey“, care a avut premiera la Cannes 2016.