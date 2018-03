Sean Penn, apariţie bizară la TV: actorul a recunoscut că se află sub influenţa unor medicamente şi a fumat în direct. Starul a explicat şi de ce nu mai joacă VIDEO

Sean Penn a fost invitat în emisiunea „Late Show with Stephen Colbert“, de la CBS, să-şi promoveze romanul de debut, „Bob Honey Who Just Do Stuff“, care nu s-a bucurat de aprecierea criticilor.

Încă din debutul interviului, actorul a mărturisit că se află sub influenţa unor somnifere pe care le-a luat pentru a putea dormi după o noapte albă. Actorul a precizat şi că nu o să fie o diferenţă prea mare pentru că el este „în general foarte obosit“, potrivit CNN.

Apoi, Penn şi-a aprins două ţigări, iar gazda emisiunii s-a văzut nevoită să-i ofere o scrumieră. Colbert i-a sugerat într-un mod diplomat să stingă ţigăra, spunându-i că acest obicei nu îi face bine şi că lumea ar fi fericită să-l mai aibă în preajmă pentru mult timp, însă Penn a răspuns cu o glumă: „Este treaba oncologilor.“