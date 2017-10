Scrisoarea tulburătoare redactată de fosta iubită a lui Jim Carrey înainte de a se sinucide: „M-ai distrus, m-ai expus drogurilor şi bolilor.“ Ce spune actorul

Make-up artistul de origine irlandeză Cathriona White, care a murit în 2015, la vârsta de 30 de ani, din cauza unui amestec puternic de droguri şi medicamente, a lăsat în urmă o scrisoare incriminatoare la adresa actorului Jim Carrey.

Textul, obţinut şi publicat de tabloidul Daily Mail , este folosit ca probă în procesul în care starul în vârstă de 55 de ani va fi judecat pentru ucidere din culpă , mama şi fostul soţ al tinerei acuzându-l pe star că i-ar fi procurat medicamentele pe care White le-a folosit pentru a-şi lua viaţa.

În scrisoarea găsită într-un iPad ce i-a aparţinut tinerei şi care a fost redactată cu doi ani înainte de sinucidere, Jim Carrey este învinuit că i-a distrus viaţa după ce a expus-o drogurilor şi i-a dat mai multe boli cu transmitere sexuală. În acel moment, cei doi, care şi-au început relaţia în 2012, erau despărţiţi după ce tânăra l-ar fi confruntat cu privire la bolile contractate şi îl ameninţa cu judecata. Totuşi, în document, Cathriona preciza că nu-şi doreşte foloase materiale, ci doar să-i ceară iertare pentru ce i-a făcut şi să nu mai ascundă faptul că are boli venerice viitoarelor partenere.

„Nu te-ai gândit la stigmatizarea cu care va trebui să trăiesc pentru tot restul vieţii, nu mi-ai cerut niciodată scuze şi nici măcar o singură dată nu m-ai întrebat dacă mă poţi ajuta cumva, nici măcar nu te-ai simţit vinovat pentru ce s-a întâmplat. Mai mult, nici măcar nu m-ai întrebat cum mă simt. În schimb, ai ţipat la mine şi mi-ai întors spatele. Te-ai gândit vreodată cum mă afectează acest lucru? Încă te iubesc şi am crezut că mi-ai trimis acel mesaj pentru că îţi pasă de mine. Aveam de gând să-mi sun avocatul şi să-i spun că nu vreau să continui când am realizat că, în realitate, tu doar ţi-ai schimbat avocaţii şi ei te-au sfătuit să-mi trimiţi acel mesaj. Nu a fost un mesaj scris din proprie iniţiativă, probabil că tu mă urăşti şi spui orice e necesar. «Lucrul decent pe care ar trebui să-l faci...», care e acela? Să tac şi să nu spun nimănui când tot ce îmi doresc e să urlu. Ştii ce îmi doresc şi ştii că nu are nicio legătură cu banii. Nu mi-am angajat un avocat pentru a-ţi lua banii. Mi-ai dat HSV (herpes genital) şi HPV, şi vreau doar să-mi ceri scuze pentru că îţi pasă. Vreau ca tu să înţelegi că oricât de minor ţi s-ar părea, un astfel de lucru poate ruina viaţa unei femei. Vreau să ai grijă când eşti cu alte fete şi să acorzi mai multă atenţie corpului tău, pentru că acţiunile tale îi afectează pe cei din jur. Nu vreau să fiu tratată cu lipsă de respect, aşa cum ai făcut tu. Înainte să te întâlnesc pe tine poate că nu aveam prea multe lucruri, dar aveam respect, eram o persoană fericită. Iubeam viaţa, eram încrezătoare şi mă simţeam bine în pielea mea, eram mândră de majoritatea deciziilor pe care le-am luat. Te-am întâlnit pe tine, tu m-ai expus drogurilor, prostituatelor, abuzurilor psihice şi bolilor. Ai făcut şi lucruri bune pentru mine, dar relaţia cu tine m-a distrus ca persoană, Jim. M-ai abandonat după ce ai obţinut tot ce era mai bun de la mine.“





La rândul lui, Jim Carrey a intentat un proces în care îi acuză pe mama, avocatul şi fostul soţ al tinerei că îl şantajează pentru a obţine foloase materiale. Mai mult, actorul a dezvăluit că în 2013 i-a oferit bani Cathrionei White după ce l-a ameninţat că îl va da în judecată şi va declara public că i-a dat boli venerice. Starul nu a dezvăluit despre ce sumă este vorba, însă acum vrea să recupereze de la familia acesteia triplu. Totodată, Carrey a recunoscut că a fost o greşeală faptul că a cedat presiunilor în 2013 chiar dacă era nevinovat şi a precizat că de această dată este hotărât să meargă până la capăt cu procesul.

„Din păcate, în urmă cu trei ani am făcut greşeala de a ceda în faţa acelor acuzaţii false la adresa mea, pentru că dacă lucrurile ar fi devenit publice ar fi trebuit să suportăm un proces foarte costisitor şi foarte dureros. În acel moment am simţit că ea a fost exploatată de avocatul ei. Când a fost intentat noul proces împotriva mea, am descoperit profunzimea înşelăciunii din spatele acelor afirmaţii neadevărate. Nu voi ceda a doua oară în faţa acestor acuzaţii făcute de cel care i-a fost soţ doar cu titulatura şi de mama ei înstrăinată. Nu sunt responsabil pentru că aceste personaje disperate au descoperit din greşeală nişte lucruri despre femeia pe care am adorat-o. Cu siguranţă am fost orbit de afecţiunea pe care i-am purtat-o. Indiferent de situaţie, aleg să păstrez doar sentimente de empatie şi iertare faţă de Cat şi voi continua să mă concentrez asupra binecuvântărilor din această viaţă“, a transmis Jim Carrey.

În plus, actorul a descris-o pe Cathriona White drept „o femeie frumoasă, dar imatură şi foarte afectată din punct de vedere emoţional“, susţinând că fostul ei avocat a profitat de relaţia lor.

Mai mult, avocaţii actorului susţin că despărţirea din 2013 nu a fost nicidecum cauzată de acele false acuzaţii potrivit cărora White s-ar fi îmbolnăvit, ci din cauza faptului că tânăra dorea să se căsătorească pentru a nu mai locui ilegal în Statele Unite, iar Jim Carrey nu era pregătit să facă acest pas şi dorea să se concentreze pe propria persoană. De asemenea, reprezentanţii starului subliniază că acuzaţiile au fost o consecinţă a despărţirii şi o încercare disperată a tinerei de a-l convinge pe Carrey să reia relaţia.

La rândul lui, actorul susţine că s-a despărţit de tânără, însă a continuat să o sprijine financiar: îi trimitea 800 de dolari pe săptămână şi îi plătea chiria într-un apartament din Santa Monica.

În 2015 însă cei doi s-au împăcat, deşi White se căsătorise între timp . Carrey susţine că fosta lui iubită a recunoscut că l-a şantajat cu acuzaţiile privind bolile venerice şi i-a mărturisit că se simte foarte rău din acest motiv. Actorul a decis să „o ierte şi să acorde o nouă şansă relaţiei“ şi chiar susţine că demarase procedurile pentru a se muta împreună şi chiar dorea să se căsătorească.

În ceea ce priveşte cauza sinuciderii, Jim Carrey spune că în ziua în care a împlinit 30 de ani, cu două săptămâni înainte de a-şi lua viaţa, Cathriona White a primit un mesaj urât de la propria mamă , în care o cataloga drept „o ratată“ şi îi spunea că „nu este bună de nimic“. Existenţa mesajului a fost confirmată şi de ancheta poliţiei. Actorul susţine că mesajul a marcat-o profund pe tânără, care a plâns zile în şir din acest motiv.