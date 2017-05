Scrisoarea emoţionantă a văduvei rockerului Chris Cornell: „Regret nespus că nu am realizat ce se întâmplă cu tine“

Într-o scrisoare deschisă, Vikcy Cornell, cu care rockerul era căsătorit de 13 ani, l-a catalogat drept „cel mai bun tată, soţ şi ginere“ şi a precizat că regretă că nu i-a fost alături pentru a evita tragedia, potrivit revistei „Rolling Stone“.

Chris Cornell, solistul trupelor Soundgarden şi Audioslave, s-a sinucis pe 18 mai, fiind găsit spânzurat în camera unui hotel din Detroit, la doar câteva ore după ce a susţinut un concert la Fox Theatre.

La scurt timp după decesul cântăreţului, soţia sa a declarat că Ativan, un medicament folosit în tratamentul împotriva stărilor de anxietate, ar fi putut cauza decesul: „Când am vorbit la telefon după concert am sesizat că se întâmpla ceva cu el, era diferit. Când mi-a spus că a luat o pastilă sau două în plus, am sunat securitatea imediat şi le-am cerut să-l verifice. Ce a urmat este inexplicabil pentru mine şi sper ca rapoartele medicale să-mi ofere mai multe detalii. Ştiu că şi-a iubit copiii şi că nu le-ar fi făcut rău intenţionat luându-şi viaţa.“

Ceremonia de înmormântarea a rockerului va avea loc vineri la Hollywood Forever Cemetery.

Vicky şi Chris Cornell s-au căsătorit în anul 2004 şi au împreună doi copii, Toni (12 ani) şi Christopher (11 ani). Vă prezentăm în continuare scrisoarea integrală semnată de Vicky Cornell.

Pentru iubitul meu Christopher,

Ai fost cel mai bun tată, soţ şi ginere. Întotdeauna ai dat dovadă de răbdare, empatie şi dragoste.

Întotdeauna mi-ai spus că te-am salvat, că nu ai mai fi trăit dacă nu m-ai fi întâlnit pe mine. Inima mea a strălucit de fiecare dată când te-am văzut fericit, motivat, încântat că trăieşti. Făcând tot ce ai putut pentru a-mi mulţumi.

În ultimii 10 ani am trăit cea mai frumoasă perioadă din vieţile noastre şi regret nespus, iubitul meu, că nu am realizat ce se întâmpla cu tine în acea noapte. Îmi pare rău că erai singur şi ştiu că nu ai fost tu, dragul meu Christopher. Şi copiii tăi ştiu acest lucru, aşa că te poţi odihni în pace.

Sunt distrusă de durere, dar voi rezista pentru tine şi pentru a avea grijă de minunaţii noştri copii. Mă voi gândi la tine în fiecare minut din fiecare zi şi voi lupta pentru tine. Aveai dreptate când ai spus că suntem suflete pereche. Se spune că drumurile care s-au intersectat cândva se vor intersecta din nou şi ştiu că mă vei căuta, iar eu voi fi acolo aşteptându-te.

Te iubesc mai mult decât oricine a iubit pe cineva în istoria iubirii şi mai mult decât oricine o va face vreodată.

Mereu şi întotdeauna, a ta Vicky