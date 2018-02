Răzvan Fodor a dezvăluit că suferă de depresie şi anxietate: „Mi-e frică să apelez la medicaţie şi nu mai am răbdare să vorbesc cu psihoterapeuţi“

„Mă confrunt de 6 luni cu o depresie moderată şi o anxietate crescută. Nu cred că este din cauza vârstei. Am căutat soluţii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frică să mă îndrept în zona de medicamentaţie şi prefer să merg în continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditaţie şi exerciţii de respiraţie“, a declarat Răzvan Fodor în cadrul emisiunii „Love is Fun“ de pe pagina de Facebook a revistei A List Magazine, potrivit Click!

„Nu mai am răbdare, nu mai am toleranţă să vorbesc cu psihoterapeuţi pentru că am vorbit destul. Vreau o scurtătură. Eu vorbesc zilnic cu Irina, cu prietenii apropiaţi, cu persoane care au trecut prin asta, dar mi-e greu să mă mobilizez. N-am motivaţie să fac sport, deşi am un abonament care mă aşteaptă de un an de zile să-l consum“, a mai spus prezentatorul.

Răzvan Fodor este căsătorit de 8 ani cu Irina (30 de ani), reporter al emisiunii „La Măruţă“ şi fosta prezentatoare a „Poveştirilor de noapte“ de la Acasa TV, şi au împreună o fetiţă, Diana, în vârstă de 7 ani.