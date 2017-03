Neverland, fosta reşedinţă a lui Michael Jackson, scoasă din nou la vânzare, cu un preţ mai mic: cu cât poate fi achiziţionată

Un preţ mai mic faţă de 2015

Un nou episod din saga „Neverland“, celebra reşedinţă a cântăreţului Michael Jackson, înzestrată cu un parc de distracţii privat, a început de curând în Statele Unite. Scoasă la vânzare cu preţul de 100 de milioane de dolari în 2015 de agenţia Sotheby's, ferma Neverland a revenit pe piaţa imobiliară cu preţul de 67 de milioane de dolari, reprezentând o scădere cu 33% faţă de preţul ei iniţial.

„Regele muzicii pop“ a cumpărat acea proprietate uriaşă de 2.700 de hectare în anii 1980 contra sumei de 19,5 milioane de dolari. După ce a acumulat datorii impresionante şi a intrat în incapacitate de plată, starul american a fost nevoit să îşi vândă proprietatea, redenumită „Sycamore Valley Ranch, companiei Colony Capital, în anul 2008.

Acel fond de investiţii a cumpărat ferma Neverland cu aproximativ 23,5 milioane de dolari şi a investit alte câteva milioane de dolari în renovarea fermei, cu scopul de a o revinde.

Obiectele personale ale cântăreţului american, care a murit în 2009, au fost scoase din fermă în timpul renovărilor.

16 dormitoare, 29 săli de baie, un cinematograf cu 50 de locuri şi o sală de bal.

Neverland aparţine de municipalitatea Los Olivos, în comitatul Santa Barbara din California. Reşedinţa de pe această proprietate conţine 16 dormitoare, 29 săli de baie, un cinematograf cu 50 de locuri şi o sală de bal.

Un uriaş parc de distraţii înconjoară reşedinţa principală, iar printre atracţiile principale se află o roată impresionantă şi un cort de circ.

În acea oază de pace, inspirată din universul magic al lui Peter Pan, Michael Jackson a compus cele mai multe dintre piesele sale de succes şi tot acolo a primit în vizită numeroase celebrităţi, precum Marlon Brando, Gregory Peck şi Elizabeth Taylor.

Ancheta demarată în urma acuzaţiei de agresiune sexuală formulată pe numele cântăreţului a început tot la Neverland, unde megastarul invita adeseori copii să vină să se joace în parcul lui de distracţii. Starul a fost achitat în 2005 la finalul procesului, însă acel scandal şi acea moştenire controversată par să fi influenţat negativ buna derulare a procedurii de vânzare a fermei Neverland.

Viaţa tumultoasă a lui Michael Jackson

Michael Jackson a câştigat 15 premii Grammy (dintre care două trofee onorifice), 26 American Music Awards (mai mult decât oricare alt artist solo), a fost recompensat cu două stele pe Walk of Fame din Hollywood - în 1980, ca membru al grupului Jackson Five, şi în 1984, ca artist solo - şi a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame - în calitate de membru al grupului Jackson Five, în 1997, şi ca artist solo, în 2001.

Cu o viaţă personală marcată de numeroase controverse şi apariţii publice intens mediatizate, Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei supradoze de propofol, un anestezic puternic, pe care starul american îl utiliza ca somnifer. Artistul efectua în acea perioadă o serie de repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, „This Is It Tour“, care ar fi trebuit să includă 50 de show-uri şi să înceapă în iulie 2009, la Londra.

După decesul cântăreţului american, custodia celor trei copii ai lui - Prince Michael Jackson I, (născut pe 13 februarie 1997), Paris Katherine Jackson (născută pe 3 aprilie 1998) şi Prince Michael Jackson II (supranumit „Blanket“, născut pe 21 februarie 2002) - a fost încredinţată mamei megastarului, Katherine Jackson.