Michael Douglas a devenit bunic, pentru prima oară, la 73 de ani: „Era şi timpul“ FOTO

Fiul cel mare al actorului Michael Douglas, în vârstă de 39 de ani, a făcut anunţul printr-o fotografie postată pe contul său de Instagram, ce o prezintă pe iubita lui, Viviane, instructor de yoga, în timp ce era încă însărcinată.





„Astăzi, respectul meu faţă de mamele din lumea întreagă a atins noi culmi... astăzi am luat parte la un miracol, atunci când fiica mea a fost adusă pe lume de o frumoasă amazoană. Sunt atât de mândru de tine. Te iubesc“, a scris Cameron alături de fotografie, potrivit Daily Mail.

Viviane Thibes, partenera de viaţă a actorului Cameron Douglas FOTO Instagram

FOTO Getty Images





Cameron Douglas nu a făcut public deocamdată numele fiicei sale. Tatăl lui, celebrul actor Michael Douglas, s-a declarat, recent, încântat de faptul că urma să devină bunic.

„Voi deveni bunic în această lună, înainte de sfârşitul anului. Sunt foarte încântat. Era şi timpul“, a spus starul hollywoodian, scrie Agerpres.

Fiul lui Michael Douglas a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru trafic de droguri

Cameron Douglas, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru posesie de heroină şi trafic de metamfetamine, în 2010. Dar, după ce a recunoscut că a contribuit la introducerea de droguri în închisoare, pedeapsa i-a fost mărită şi a petrecut doi ani în plus în spatele gratiilor, într-o celulă izolată, în Cumberland Federal Corrections Institute din statul american Maryland. El trebuia să fie eliberat abia în 2018, dar judecătorii i-au permis să îşi ispăşească restul pedepsei într-un centru de reeducare din cartierul newyorkez Brooklyn. Cameron Douglas alături de tatăl său, Michael Douglas FOTO Getty Images

Cameron este fiul actorului Michael Douglas , în vârstă de 71 de ani, cu prima lui soţie, Diandra Douglas, de care starul hollywoodian a divorţat în 2000 după o căsnicie de 23 de ani. Michael Douglas s-a căsătorit apoi în 2000 cu actriţa Catherine Zeta-Jones, cu care are doi copii - Dylan Michael, născut pe 8 august 2000, şi Carys Zeta, născută pe 20 aprilie 2003.

Cameron Morrell Douglas, născut pe 13 decembrie 1978, este un actor american, fiu al actorului Michael Douglas şi nepot al actorului Kirk Douglas. Cameron Douglas a jucat în patru filme: „Mr. Nice Guy“ (1997), „It Runs in the Family“ (2003), „National Lampoon's Adam & Eve“ (2005) şi „Loaded“ (2008). În filmul „It Runs in the Family“, Cameron Douglas a jucat alături de tatăl lui, Michael Douglas, bunicul lui, Kirk Douglas, şi bunica lui, Diana Dill.