Kim Kardashian, destăinuiri în lacrimi despre jaful de la Paris: „Mă pregătisem mintal să fiu violată şi împuşcată în cap“. Cum crede că hoţii au ajuns la ea VIDEO

Kim Kardashian a refăcut firul evenimentelor în cazul jafului din Paris, din noaptea de 2 spre 3 octombrie, atunci când hoţii i-au ţinut pistolul la tâmplă şi i-au furat bijuterii în valoare de 10 milioane de euro, printre care şi inelul de logodnă de 20 de karate. Vedeta a vorbit despre clipele prin care a trecut într-un interviu în propria ei emisiune, „Keeping Up With The Kardashians“, scrie „Daily Mail“.

Atunci, cinci răufăcători au profitat de absenţa bodyguardului, au pătruns în camera de hotel a vedetei şi au imobilizat-o în sala de baie, ameninţând-o cu arme de foc. Kim Kardashian închiriase un apartament rezidenţial într-un hotel de lux aflat în apropiere de Biserica La Madeleine. În urma acelui jaf, Kim Kardashian s-a retras din viaţa publică şi de pe reţelele de socializare, pentru o perioadă de trei luni. 17 suspecţi au fost arestaţi în urma jafului, iar 10 dintre ei au fost condamnaţi.

Kim Kardashian este arătată în interviu alături de surorile ei, Kourtney şi Khloe, în timp ce povesteşte că hoţii i-au lipit bandă adezivă la gură pentru a o împiedica să ţipe. De asemenea, starleta a spus că s-a pregătit mintal în cazul în care urma să fie violată.

„Am crezut că o să mă violeze şi vă mă vor împuşca în cap“

„Unul dintre hoţi m-a prins de picioare, eu nu aveam lenjerie intimă pe mine. M-a tras spre el, în faţa patului. Atunci mi-am zis că o să mă violeze. Mă pregătisem mintal pentru asta, dar el nu a făcut-o. Mi-a pus bandă adezivă în jurul picioarelor şi a ţinut arma îndreptată spre mine. Atunci am crezut că mă va împuşca în cap“, îşi aduce aminte vedea. „Speram, în acele clipe, că sora mea Kourtney să ducă o viaţă normală după ce îmi va vedea cadavrul, ştiam că nu o să mai ies vie de acolo“, a continuat ea.

Kardashian spune că hoţii au pus-o alături de administratorul hotelului. Acesta i-a spus să le transmită că are copii şi că nu vrea să moară. „L-am întrebat: «O să murim? Nu mă pot înţelege, dar spune-le că am copii, o familie, să mă lase să trăiesc»“, a povestit ea. După ce le-a arătat unde este inelul de logodnă, hoţii au cerut şi banii. „Le-am spus că nu am bani. M-au târât pe scări, acolo am văzut pistolul foarte clar. Mă uitam la pistol, mă uitam la scări. Credeam că mă vor împuşca în spate“, a mai spus Kim. Din fericire pentru ea, hoţii, care erau deghizaţi în ofiţeri de poliţie, au încuiat-o în baia hotelului şi au fugit.

Kim spune că şocul a continuat şi când a apărut poliţia franceză: „A fost dificil pentru bine când a venit poliţia pentru că poliţiştii erau îmbrăcaţi în aceleaşi uniforme precum hoţii, doar că nu aveau măşti pe faţă“.

Kim, şocată când îşi aduce aminte prin ce a trecut FOTO „Daily Mail“

Vedeta a oferit şi propria opinie vizavi de toate evenimentele. „Acum că mă gândesc la ce s-a întâmplat, cred că a existat un grup de bărbaţi care ne-au urmărit pe durata întregii călătorii. Eu făceam clipuri video pe Snapchat de acasă, ei şi-au dat seama că toată lumea e plecată şi cred că ştiau că Pascal Duvier (n.r. - bodyguardul vedetei) era cu Kourtney, iar eu rămăsesem singură. Au profitat de ocazie“, zice ea.

De curând, agentul de securitate al hotelului a rupt tăcerea în privinţa celor întâmplate în seara în care hoţii au pătruns în clădire şi a povestit detaliile neştiute ale incidentului.

Inelul pe care hoţii i l-au luat starletei FOTO „Daily Mail“

Vedeta speră să-şi răscumpere bunurile

Kim Kardashian cere despăgubiri de 4,9 milioane de euro în urma jafului de la Paris, în urma căruia i s-au furat bijuterii de 10 milioane de euro, scrie contactmusic.com, care citează TMZ.

Aparent, hoţii au luat 13 obiecte valoaroase, inclusiv un al doilea inel de logodnă pe care Kanye West îl dăruise, un inel de 20 de karate inscripţionat „Adidas“, de 3,5 milioane de euro.

Un specialist în asigurările de bijuterii a dezvăluit pentru TMZ că cererea de despăgubire prezentată de vedeta de reality-show va fi „dificil atât de investigat, cât şi de rezolvat“, datorită valorii ridicate a obiectelor furate, iar înlocuirea lor cu obiecte asemănătoare „din punct de vedere al aspectului şi al calităţii“ va fi extrem de dificilă.