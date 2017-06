Johnny Depp, scuze după remarca privind asasinarea preşedintelui SUA: „Nu a ieşit aşa cum voiam, am încercat doar să amuz“

„Nu am vrut să fac rău cuiva“

Johnny Depp a declarat pentru revista „People“: „Îmi cer scuze pentru gluma proastă pe care am încercat să o fac noaptea trecută despre preşedintele Trump. Nu a ieşit aşa cum voiam şi nu am încercat să o fac din răutate. Am încercat doar să amuz, nu să fac rău cuiva“.

Actorul a ştiut că remarca sa va stârni controverse. „Putem să îl aducem pe Trump aici?“, a întrebat Depp. Publicul a răspuns: „Nu“. „Cred că are nevoie de ajutor“, a continuat actorul, în timp ce spectatorii râdeau. „Asta o să apară în presă şi va fi oribil“. După o scurtă pauză, a adăugat: „Dar îmi place că sunteţi parte din asta. Când a fost ultima dată când un actor a asasinat un peşedinte?“.

Depp a făcut, astfel, referire la John Wilkes Booth, actorul care l-a ucis pe Abraham Lincoln în 1865. „A fost doar o întrebare, nu am insinuat nimic“, a mai spus el.

Poziţia Casei Albe

Vineri, Casa Albă a catalogat comentariul lui Depp drept „trist“.

„Preşedintele Trump a condamnat violenţa în toate formele ei şi este trist că alţii, ca Johnny Depp, nu au urmat direcţia. Sper ca unii dintre colegii domnului Depp să ia atitudine împotriva acestui tip de retorică“, a transmis un oficial de la Casa Albă.

La o întâlnire care a avut loc vineri, purtătorul de cuvânt Sean Spicer a numit comentariul lui Depp „îngrijorător“. În plus, Serviciile Secrete sunt la curent cu cele spuse de actorul american, a precizat pentru CNN un reprezentant al echipei. „Din motive de securitate, nu putem discuta în detaliu, nici în termeni generali, implicaţiile şi metodele prin care ne îndeplinim responsabilităţile“, se arată într-un comunicat.

Festivalul Glastonbury a fost deschis oficial vineri, când oamenii au ţinut un minut de reculegere în memoria victimelor şi familiilor afectate de atacurile teroriste din Marea Britanie din ultimele săptămâni.

Liderul laburist Jeremy Corbyn este aşteptat să participe sâmbătă la festival, când va susţine un discurs pe scena Pyramid, înainte ca grupul rap Run The Jewels să concerteze la ora locală 16.15. În aceeaşi zi, el va vorbi şi spectatorilor adunaţi în faţa scenei LeftField.

Festivalul Glastonbury îi are drept capete de afiş pe Liam Gallagher, Radiohead, Foo Fighters, Ed Sheeran, The National, Katy Perry, Royal Blood şi Biffy Clyro şi se va încheia duminică.