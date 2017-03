Jane Fonda a dezvăluit că a fost violată în copilărie: „Întotdeauna am crezut că a fost vina mea“

Într-un interviu acordat actriţei Brie Larson pentru publicaţie „The Edit“, legendara actriţă a vorbit pentru prima dată despre faptul că a fost violată.

„Pentru a vă arăta dimensiunea uriaşă în care patriarhatul le afectează pe femei: am fost violată, am fost abuzată sexual în copilărie şi am fost concediată pentru că nu am vrut să fax sex cu şeful meu şi întodeauna am crezut că aceste lucruri s-au întâmplat din vina mea; am crezut că nu am făcut sau nu am spus ceea ce trebuia“, a declarat Jane Fonda, citată de People

În prezent, Jane Fonda sprijină mişcarea V-Day, care militează pentru oprirea violenţelor comise asupra femeilor şi fetelor, iar din 2001 coordonează Jane Fonde Center for Adolescent Reproductive Health, o asociaţie care ajută la prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor americane.

Actriţa a vorbit şi în trecut despre agresiunile sexuale petrecute în familia sa. În septembrie 2014, Fonda a dezvăluit că mama sa a fost abuzată sexuală, acesta fiind şi motivul pentru care s-a sinucis.

Actriţa, care avea 12 ani când şi-a pierdut mama, a aflat aceste lucruri în momentul în care îşi scria memoriile şi a descoperit raportul medicului legist. „În momentul în care am citit acel lucru, totul în jurul meu s-a năruit. Am ştiut de unde veneau promiscuitatea, numeroasele operaţii estetice, vina, incapacitatea de a iubi şi aşa am fost în stare să o iert şi să mă iert şi pe mine“, a declarat Jane Fonda, citată de Daily Mail.

Jane Fonda este câştigătoare a două premii Oscar - pentru „Klute“ (1971) şi „Coming Home“ (1978) -, a şapte Globuri de Aur, a două trofee BAFTA şi a fost distinsă cu Palme d'Or onorific, în anul 2007, potrivit News.ro. A jucat în peste 50 de filme artistice şi de televiziune, între acestea numărându-se „Desculţ în parc/ Barefoot in the Park“ (1967), „Călăreţul electric/ The Electric Horseman“ (1979) şi „Stanley & Iris“ (1990). Jane Fonda a fost căsătorită de trei ori - cu regizorul Roger Vadim, în perioada 1965-1973, cu Tom Hayden, în perioada 1973-1990, şi cu magnatul media Ted Turner, în perioada 1991-2001.