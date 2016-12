Iubitul lui George Michael spune că el i-a găsit trupul neînsufleţit şi că vedeta se confrunta cu dependenţa de heroină

„Este un Crăciun pe care nu îl voi uita niciodată, deoarece mi-am găsit partenerul de viaţă decedat, liniştit, în pat, la prima oră a dimineţii. Îmi va fi întotdeauna dor de tine“, a dezvăluit Fadi Fawaz.

Cuplul planificase să-şi petreacă ziua împreună, relatează Fadi Fawaz pentru „The Telegraph“. „Totul a fost foarte complicat în ultimul timp, dar George aştepta Crăciunul şi eu la fel. Acum totul e ruinat. Aş vrea ca oamenii să şi-l amintească aşa cum era - era un om frumos“, a mai zis el.

De asemenea, Fadi Fawaz a spus că George Michael se confrunta cu o dependenţă de heroină de care nu mai scăpa, iar excesele şi stilul de viaţă hedonist din ultimii ani l-au transformat pe superstar. „A fost dus de mai multe ori la Urgenţe. Folosea heroină. E uimitor că a rezistat atât de mult“, a povestit el.

Gary Farrow, unul dintre cei mai renumiţi agenţi de presă din Marea Britanie, prieten apropiat al cântăreţului George Michael, a dezvăluit pentru „The Sun“ că „accesul facil la droguri“ a determinat moartea starului.

„Consider că accesul facil la droguri a fost cauza problemelor sale. Am crezut că George era prea deştept pentru a se implica în consumul de substanţe ilegale, dar, odată ce această boală (n.r. - dependenţa de droguri) se instalează, e greu să lupţi împotriva ei“, a adăugat Gary Farrow.

Problemele cardiace - posibila cauză a morţii, potrivit managerului său, Michael Lipman - sunt comune printre dependenţii de heroină.

