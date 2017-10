George Michael, dezvăluiri intime în ultimul interviu. Artistul a vorbit despre trauma pierderii primei iubiri: „Am simţit că m-a pedepsit Dumnezeu“

Un documentar ce va fi lansat în curând dezvăluie momentele de suferinţă prin care a trecut regretatul cântăreţ George Michael în urma morţii hairstylistului de origine braziliană Anselmo Feleppa, prima mare iubire a artistului.

George Michael declară în ultimul său interviu, pentru documentarul „Freedom“, că viaţa lui a fost „o pierdere de timp“ şi mărturiseşte că nu şi-a revenit niciodată după moartea lui Feleppa, care a fost diagnosticat cu HIV la numai câteva luni după ce îşi începuseră relaţia. „Freedom“ documentează cariera, viaţa amoroasă a artistului, dar şi lupta acestuia cu celebritatea, într-un ultim interviu acordat de George Michael, scrie Daily Mail.

„Sper ca oamenii să se gândească la mine ca la o persoană cu o oarecare integritate şi sper să fiu amintit şi pentru acest lucru, deşi este foarte puţin probabil. Cred că totul a fost o pierdere de timp, de efort“, mărturiseşte artistul în ultimele scene ale documentariului, care vizează în principal relaţia pe care a avut-o cu Anselmo Feleppa şi cum a fost afectat de moartea acestuia.

Geroge Michael a devenit faimos în anul 1981, cu trupa pop Wham!, alături de Andrew Ridgley. „Aceasta este povestea care arată cum s-au întrepătruns faima şi tragedia“, declară starul pop la începutul documentarului „Freedom“, ce va avea premiera pe data de 16 octombrie, pe canalul Channel 4.

De asemenea, Michael vorbeşte deschis despre dorinţa de a deveni faimos şi lupta ulterioară cu celebritatea. „Aveam o ambiţie disperată de a deveni faimos încă din copilărie. Dar dacă începeam să caut fericirea, drumul devenea anevoios. Nu pot explica în cuvinte cât era de copleşitoare această isterie de a deveni cunoscut. Dintr-o dată, acest lucru a devenit înspăimântător. Zece luni de faimă au fost suficiente să mă împingă pe marginea prăpastiei“, mărturisea starul pop.

George Michael şi Andrew Ridgley în perioada când formau trupa pop Wham! FOTO Getty Images

Michael avea 27 de ani când l-a remarcat pe designerul de origine braziliană Anselmo în public, la concertul său din cadrul festivalului Rock in Rio, şi le-a cerut membrilor echipei sale să-i facă cunoştinţă cu el.

În interviul pe care artistul l-a acordat cu numai trei luni înainte de moartea sa, de pe 25 decembrie 2016, Michael povestea cum l-a întâlnit pe cel care avea să-i schimbe viaţa. „În mulţimea aceea de 160.000 de oameni, în colţul din partea dreaptă a scenei, se afla acest bărbat care mă fixa cu privirea. Mi-a atras atenţia atât de mult încât a trebuit să renunţ să mă mai îndrept către acea parte a scenei unde se afla el pentru că îmi distrăgea atenţia atât de tare încât mi-era teamă că voi uita versurile pieselor. Era atât de drăguţ, iar în momentul în care l-am văzut, am simţit că va fi o persoană foarte importantă în viaţa mea“, a povestit Michael.

George Michael, alături de iubitul său, Anselmo Feleppa FOTO Shutterstock

„Totul s-a schimbat din acea zi. Atunci am fost cel mai fericit din toată viaţa mea. Anselmo a fost prima persoană pe care am iubit-o cu adevărat necondiţionat. Mi-este încă foarte greu să explic cum găsirea unui partener în viaţa mea, în acel moment, m-a schimbat definitiv. A fost un partener şi o persoană extraordinară“, povestea regretatul cântăreţ.

De asemenea, starul pop povesteşte în cadrul documentarului cum l-a ajutat partenerul său să-şi accepte sexualitatea: „E foarte greu să fii mândru de propria-ţi sexualitate în condiţiile în care ea nu ţi-a adus nicio bucurie. Odată ce o asociezi cu dragostea şi fericirea este uşor să fii mândru de ceea ce eşti. Când îţi dai seama pentru prima dată că cineva te iubeşte cu adevărat, este un moment extraordinar în viaţa ta, iar cele şase luni de relaţie au fost minunate.“

George Michael FOTO Getty Images

George Michael, care a fost destul de discret cu viaţa sa privată, a mărturisit în ultimul interviu din viaţa sa că a fost extrem de speriat când iubitul său de atunci a mers la spital pentru a-şi face un test HIV, fiind conştient că ar putea fi el însuşi infectat cu acel virus.

Teama sa a început în momentul în care designerul părea că suferă de o gripă care nu mai trecea şi a fost sfătuit să facă un test pentru depistarea virusului HIV, pe când se aflau amândoi în reşedinţa cântăreţului din Los Angeles.

„S-a dus la medic în perioada Crăciunului, iar acele zile au fost cele mai înfricoşătoare din viaţa mea. Eram terifiat de gândul că îl voi putea pierde. Era salvatorul meu. Mi-a schimbat total viaţa în acea perioadă. Apoi, mama mea s-a îmbolnăvit de cancer şi am simţit că sunt pedepsit de Dumnezeu. Am primit foarte rău vestea. Foarte rău. Am căzut într-o stare de depresie pe care n-o mai simţisem niciodată“, mărturisea starul pop.

Astfel, George Michael a făcut mărturisiri despre perioada de anxietate intensă ce a urmat la scurt timp după ce şi mama sa a pierdut lupta cu cancerul, la cinci ani după moartea lui Anselmo. „Din ziua în care am aflat că partenerul meu are HIV şi până la ziua în care eram în doliu după mama mea, am trăit într-o stare constantă de frică şi anxietate. Fie că era frica de moarte, fie că era frica de a mai pierde pe cineva drag“, explica Michael.

George Michael, alături de mama sa, Leslie Angold Panayiotou FOTO The Sun

George Michael a primit vestea că iubitul lui era într-adevăr infectat cu HIV în ziua de Anul Nou, când Anselmo s-a întors la Londra, unde artistul petrecuse Crăciunul cu familia sa, pentru a-i da personal vestea. „Am fost absolut devastat să aflu că Anselmo se afla pe moarte...devastat“, mărturisea artistul. Piesa „Jesus to a Child“ a fost inspirată de povestea de dragoste cu Anselmo.

De asemenea, celebrul cântăreţ Freddie Mercury, care era foarte bun prieten cu George Michael, a murit în urma unei complicaţii provocate de infestarea cu HIV, în anul 1991, iar când George a trebuit să cânte piesa „Sombody To Love“, într-un concert tribut în memoria regretatului solist al trupei Queen, durerea sa a fost şi mai mare.

„Îmi doream să mor în acel moment. Eram copleşit de faptul că trebuia să cânt piesele acestui om pe care l-am venerat încă din copilărie, care a murit de aceeaşi boală pe care partenerul meu o experimenta în acea perioadă. Cea mai cunoscută interpretare din cariera mea a fost dedicată iubitului meu care se afla în public şi care era pe moarte“, îşi amintea George Michael.

Anselmo a murit la vârsta de 33 de ani, în anul 1993, după ce s-a întors din Brazilia, unde a călătorit pentru a face o transfuzie de sânge şi a sufeir o hemoragie craniană. Un prieten i-a dat lui Michael vestea tragică. „Totul s-a înceţoşat în viaţa mea pentru o lungă perioadă de timp. Chiar şi la 23 de ani de la moartea lui plâng, pentru că el a fost cel care mi-a salvat viaţa“, declara George Michael în cadrul documentarului de 90 de minute, în care ceilalţi iubiţi ai starului, printre care Kenny Goss, nu au fost incluşi în relatări.

Documentarul mult aşteptat include, de asemenea, interviuri cu staruri precum Kate Moss, Stevie Wonder, Elton John şi Liam Gallagher, apropiaţi ai artistului pop. George Michael a lucrat la documentar, alături de co-poducătorii Tracey Emin şi David Austin, cu două zile înaintea morţii sale, pe 25 decembrie 2016, când a fost găsit fără suflare în reşedinţa sa din nordul Londrei, de către iubitul său de atunci, Fadi Fawaz (44 de ani), cu care Michael avea o relaţie de trei ani.

George Michael FOTO Getty Images

George Michael a murit pe 25 decembrie în reşedinţa sa din Goring-on-Thames, Oxfordshire, în sud-estul Marii Britanii, iar, potrivit medicilor legişti, cauza decesului a fost cardiomiopatie cu miocardită şi steatoză. Cântăreţul britanic a fost înmormântat la trei luni după ce a murit, iar ceremonia a fost una privată la care a participat doar rudele şi câţiva prieteni apropiaţi ai cântăreţului.