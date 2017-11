Ed Westwick, starul serialului „Gossip Girl“, este acuzat de o actriţă că a violat-o. Cum se apără actorul

Actriţa Kristina Cohen, în vârstă de 28 de ani, a dezvăluit într-o postare pe pagina de Facebook că actorul Ed Westwick (30 de ani) a violat-o în urmă cu trei ani, pe când se afla în vizită la reşedinţa acestuia, alături de iubitul ei din acea perioadă, producătorul american Kaine Harling.

Ed Westwick ar fi spus iniţial că „ar trebui să facem sex toţi trei“. Cohen susţine că a vrut să plece în acel moment, dar a fost convinsă de partenerul ei să rămână la cină, pentru „a nu pune gazda într-o situaţie inconfortabilă“, scrie Huffington Post.

Kristina Cohen FOTO The Sun

Puţin timp mai târziu, actriţa s-a retras într-o cameră de oaspeţi pentru a se odihni, la sugestia lui Westwick, lăsându-l pe prietenul ei să „detensioneze situaţia“.

„Am plecat, aşadar, să mă întind puţin în camera de oaspeţi, unde am adormit, dar m-am trezit în momentul în care Ed se afla deasupra mea, în pat, şi a început să mă atingă în zonele intime. I-am spus să se oprească, dar şi-a folosit forţa. M-am luptat cu el cât de mult am putut, dar m-a apucat violent de faţă, spunându-mi că vrea să facă sex cu mine. Eram paralizată, îngrozită. Nu puteam vorbi, nu mai puteam să mă mişc. M-a ţintuit în pat şi m-a violat. A fost un coşmar, iar zilele următoare nu au fost mai fericite“, a povestit Kristina Cohen.

De asemenea, actriţa povesteşte că i-a spus iubitului ei ce s-a întâmplat, dar acesta a învinuit-o pe ea pentru cele întâmplate şi a sfătuit-o să nu spună nimănui despre viol, dacă „nu cumva vrea să-şi distrugă cariera“.

Ed Westwick a reacţionat în urma postării actriţei şi a negat că ar fi violat-o. Mai mult, a declarat că nici măcar nu o cunoaşte pe actriţă: „Nu o cunosc pe această femeie. Nu am forţat niciodată nicio femeie, în niciun fel. Cu siguranţă nu am comis niciodată un viol“.





Ed Westwick FOTO Getty Images

Kristina Cohen spune că recentele acuzaţii de hărţuire sexuală şi viol din lumea Hollywoodului au determinat-o să mărturisească şi ea experienţa îngrozitoare prin care a trecut şi speră să schimbe percepţia publică asupra bărbaţilor precum Ed Westwick.





De asemenea, actriţa încurajează toate femeile abuzate să nu se mai învinovăţească pentru ceea ce li s-a întâmplat: „M-am săturat să văd cum oameni ca Westwick sunt respectaţi în mod public. Intervievat de platforme prestigioase precum Oxford Union Society la Oxford University, unde a fost onorat cu distincţia «Oameni care au schimbat lumea». Cum se va încheia acest fenomen? Oameni ca Ed Westwick se folosesc de faima şi puterea lor pentru a viola şi intimida femei, iar apoi îşi continuă liniştiţi viaţa, colectând privilegii“.

„Sper ca povestea mea şi poveştile altora să ajute în repararea şi îndreptarea acestui mediu toxic, care a dus la crearea acestor monştri“, a concluzionat actriţa.

Kristina Cohen este o actriţă şi scriitoare americană, născută pe 16 noiembrie 1889, la Los Angeles. Este cunoscută pentru rolurile din „Earthwalkers“, „Ladies Like Us“ (2013) şi „Ladies Like Us: The Rise of Neighborhood Watch“ (2015).

Ed Westwick este un actor şi muzician de origine britanică, cunoscut în special pentru rolul lui Chuck Bass din serialul „Gossip Girl“ (2007-2012). În prezent, Westwick interpretează rolul lui Vincent Swan în serialul de comedie produs de BBC Two „White gold“.