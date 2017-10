Dezvăluirile care l-au făcut pe Kevin Spacey să declare că e gay: actorul Anthony Rapp a povestit cum starul i-a făcut avansuri sexuale în copilărie

Anthony Rapp (46 de ani), cunoscut pentru rolul din „Star Trek: Discovery“, l-a acuzat pe Kevin Spacey (56 de ani) că i-a făcut avansuri sexuale pe vremea când era minor.

Într-un interviu pentru BuzzFeed News, Rapp a povestit că l-a cunoscut pe Spacey în anul 1986, pe când amândoi jucau în spectacole pe Broadway. Kevin Spacey, care avea 26 de ani la momentul respectiv, l-a invitat pe Anthony Rapp, atunci în vârstă de 14 ani, la o petrecere organizată în apartamentul său din Manhattan.

Rapp a povestit că s-a plictisit şi s-a retras în dormitorul lui Spacey, unde s-a uitat la televizor până după miezul nopţii, fără a realiza că toţi invitaţii plecaseră. Rapp susţine că, la un moment dat, starul l-a găsit în dormitorul său şi s-a pus în dreptul uşii, nelăsându-l să iasă. „Impresia mea a fost că era beat. M-a luat în braţe, iar eu, iniţial, nu am reacţionat în niciun fel pentru că nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Apoi m-a aşezat în pat şi s-a pus peste mine. A încercat să mă seducă. Atunci am realizat că încerca să mă convingă să facem ceva sexual. Mă apăsa cu greutatea lui şi mă ţinea de mâini. A fost un moment în care efectiv am rămas înmărmurit“, a povestit Rapp.

Actorul a declarat că a reuşit în cele din urmă să scape şi a fugit în baie, unde a văzut o poză în care Kevin Spacey apărea alături de un alt bărbat: „Cred că atunci am realizat că este gay. Am deschis uşa şi i-am spus: «OK, vreau să plec acasă acum». M-a condus până la ieşire şi m-a întrebat: «Eşti sigur că vrei să pleci?». Am răspuns afirmativ, i-am urat noapte bună şi am plecat.“

Anthony Rapp: „Mi se întoarce stomacul pe dos când îl văd“

Rapp a precizat că se declară norocos că lucrurile nu au degenerat şi a mărturisit că s-a gândit să-l contacteze ulterior pe Spacey pentru a discuta despre incident, însă în cele din urmă a renunţat la idee. De asemenea, Rapp a precizat că nu le-a povestit părinţilor de teamă că ar fi provocat un scandal, dar şi pentru că la momentul acela Spacey nu se bucura de faimă şi spera că nu îl va mai reîntâlni niciodată.

Ulterior, Rapp şi Spacey s-au mai întâlnit o singură dată la o gală mondenă: „Acum, mi se întoarce stomacul pe dos când îl văd. Nici până azi nu-mi pot da seama ce s-a întâmplat. Pur şi simplu a fost foarte confuz pentru mine. În toţi aceşti ani mi-am pus aceleaşi întrebări: Oare îşi aminteşte? Oare ştie cine sunt? Oare simte ceva cu privire la acea întâmplare? Oare regretă? La un moment dat, când ne-am întâlnit întâmplător la un eveniment, m-a privit şi mi s-a părut că văd o urmă de recunoaştere a celor întâmplate, dar mi-am întors repede privire. Am trecut pe lângă el şi am părăsit încăperea.“

Actorul a subliniat că s-a hotărât să povestească aceste lucruri în contextul scandalului sexual care macină Hollywoodul şi care îl are în prim plan pe producătorul american Harvey Weinstein, acuzat de zeci de femei de hărţuire sexuală şi viol. Cazul Weinstein a scos la iveală faptul că astfel de comportamente deviante sunt frecvente în industria de divertisment din America.

„Nu am vrut să fie o simplă acuzaţie, am vrut să pun în lumină deceniile în care astfel de comportamente au fost tolerate pentru că mulţi oameni, inclusiv eu, au tăcut. Sper ca aceste mărturisii să provoace o schimbare“, a declarat Rapp.

Kevin Spacey: „Sunt mai mult decât îngrozit să-i aud povestea, dar cu toată sinceritatea, nu-mi amintesc acea întâlnire“

La câteva ore după ce au fost publicate mărturiile lui Rapp, actorul american Kevin Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care îi cere iertare, precizând însă că nu-şi mai aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci.

„Am doar respect şi admiraţie pentru Anthony Rapp ca actor. Sunt mai mult decat îngrozit să-i aud povestea. Cu toată sinceritatea, nu-mi amintesc de întalnirea despre care vorbeşte, trebuie să fi trecut peste 30 de ani de atunci. Dar dacă m-am comportat aşa cum spune, atunci îi datorez cele mai sincere scuze pentru acel comportament complet inadecvat provocat de faptul că eram sub influenţa băuturilor alcoolice şi îmi pare rău pentru sentimentele despre care spune ca l-au insoţit toata viaţa“, a scris Spacey pe Twitter.

Totodată, Spacey a pus capăt speculaţiilor şi a recunoscut că este gay, făcând o precizare care i-a înfuriat pe mulţi: „Povestea asta (referindu-se la cele relatate de Rapp – n.r.) m-a încurajat să vorbesc şi despre alte lucruri. Ştiu că există poveşti şi zvonuri despre viaţa mea personală, alimentate de faptul că sunt foarte protectiv când vine vorba despre viaţa mea privată. Aşa cum ştiu apropiaţii mei, de-a lungul vieţii mele am avut relaţii şi cu bărbaţi, şi cu femei. Am iubit şi am trăit momente romantice cu bărbaţi şi aleg acum să mă consider homosexual.“

Multe voci susţin că Spacey încearcă să distragă atenţia cu dezvăluirile despre sexualitatea sa de la adevărata problemă: abuzurile de la Hollywood.