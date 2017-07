Chester Bennington şi Chris Cornell, prietenii care au luptat cu aceiaşi demoni. Scrisoarea emoţionantă prin care solistul Linkin Park şi-a luat adio de la Chris

„Tocmai când credeam că inima mea nu poate fi mai frântă de atât“, a scris pe Twitter Vicky Cornell, soţia lui Chris Cornell.

La rândul lui, Chester Benington a fost profund marcat de pierderea bunului său prieten, la înmormântarea căruia i-a adus un omagiu emoţionant, interpretând melodia „Hallelujah“.

Mai mult, solistul Linkin Park a publicat la momentul respectiv o scrisoare în care a declarat că nu-şi poate imagina lumea fără el şi i-a mulţumit pentru modul în care i-a schimbat viaţa şi cariera.

„Dragă Chris,

I-am visat pe cei de la Beatles aseară. M-am trezit cu piesa «Rocky Racoon» în minte şi cu o expresie îngrijorată a soţiei mele. Mi-a spus că prietenul meu a murit. Imagini cu tine mi-au inundat capul şi am izbucnit în plâns. Încă plâng, cu tristeţe, dar şi cu recunoştinţă pentru că am împărţit cu tine şi cu frumoasa ta familie momente foarte speciale. Nu cred că ţi-ai dat seama cât de mult m-ai inspirat. Talentul tău a fost pur şi nu va putea fi niciodată egalat. Vocea ta a fost bucurie şi durere, furie şi iertare, dragoste şi suferinţă, toate formând un întreg. Bănuiesc că asta suntem cu toţii. Tu m-ai ajutat să înţeleg acest lucru. Tocmai m-am uitat la o filmare în care cânţi «A Day in the Life», de la Beatles, şi m-am gândit la visul meu. Îmi place să cred că ţi-ai luat rămas bun în felul tău. Nu-mi pot imagina o lume fără tine. Mă rog să-ţi găseşti pacea şi liniştea în viaţa viitoare. Îţi mulţumesc că mi-ai permis să fac parte din viaţa ta.

Cu toată dragostea,

Prietenul tău“

Mulţi spun că legătura celor doi era atât de puternică şi pentru că rezonau foarte bine şi înţelegeau în profunzile lupta cu despresia şi dependenţa de droguri şi alcool, ambii confruntându-se cu aceste probleme.

Prietenia celor doi artişti este veche de peste un deceniu, fiind atât de apropiaţi încât Bennington a fost naşul fiului în vârstă de 11 ani al lui Cornell, potrivit The Telegraph.

În urmă cu zece ani, artiştii s-au împrietenit pe scenă, după ce Cornell a cântat în deschiderea concertului pe care Linkin Park l-a susţinut în Australia, iar în 2008 au plecat împreună în turneul „Projekt Revolution“.

Cornell a mai colaborat cu Linkin Park în 2000 la hit-ul „Crawling“, în timp ce Bennington a urcat pe scenă în timpul unui concert al prietenului său pentru a interpreta un cover al piesei „Hunger Strike“, de la Temple of the Dog.

„Pentru mine, care sunt un fan atât de mare, cred că este cel mai important motiv pentru care fac ceea ce fac şi o fac aşa cum o fac. Am şansa să cânt alături de mulţi artişti cu a căror muzică am crescut şi pe care îi iubesc. Am şansa de a cânta pe scenă alături de Chris Cornell, pare ireal“, povestea Chester într-un interviu acordat revistei „Rolling Stone“ în 2008.