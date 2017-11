Charlie Rose, prezentator-vedetă al televiziunii americane, a fost suspendat după ce opt femei l-au acuzat de hărţuire sexuală: „Mă simt foarte ruşinat“

Potrivit cotidianului Washington Post , care a publicat mărturiile celor opt femei, acestea erau foste angajate sau candidate la posturi în echipa show-ului „Charlie Rose“, difuzat de PBS şi prezentat de jurnalistul care lucrează şi pentru emisiunea matinală „CBS This Morning“.

Dintre acestea, cinci au făcut acuzaţii păstrându-şi anonimatul, iar faptele s-ar fi întâmplat din anii ’90 şi până în 2001. Femeile aveau vârste cuprinse între 21 şi 37 de ani.

Printre acuzaţiile aduse jurnalistului de 75 de ani se numără apeluri telefonice obscene şi atingeri neconsimţite în zonele intime, iar două dintre femei afirmă că Charlie Rose s-a prezentat gol în faţa lor.

Kyle Godfrey-Ryan a declarat că bărbatul obişnuia să meargă dezbrăcat în faţa ei, la mijlocul anilor 2000, când lucra ca asistentă personală pentru celebrul prezentator. De asemenea, aceasta povesteşte cum Charlie Rose o suna adesea noaptea târziu pentru a-i descrie fanteziile sale sexuale, scrie Daily Mail.

Kyle Godfrey-Ryan FOTO Facebook

Megan Crydt, o tânără absolventă de Harvard, s-a alăturat echipei realizatorului ca manager, între anii 2005-2006. Megan a declarat că a avut parte de avansuri sexuale nedorite în timp ce mergea în maşină cu Charlie Rose şi susţine că jurnalistul i-a pus mâna pe coapse în timp ce conducea.

„Am înlemnit. Nu i-am îndepărat mâna, dar mi-am tras picioarele de cealaltă parte a maşinii. Am evitat să mai merg cu el vreodată. Cred că mă testa“, a declarat Crydt.

Megan Crydt FOTO Facebook

O femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită şi care a lucrat ca intern pentru vedeta TV susţine că Charlie Rose a apucat-o de sâni în încercarea de a o convinge să-şi petreacă noaptea cu el. Femeia i-a refuzat avansurile în nenumărate rânduri. „Toată lumea era terorizată de el. A creat un mediu în care frica era constantă“, a adăugat femeia.

Canalul PBS a anunţat printr-un purtător de cuvânt că suspendă emisiunea în urma acestor „acuzaţii profund deranjante“. „Charlie Rose este suspendat imediat, pe durata timpului în care vom analiza această problemă“, a reacţionat la rândul său CBS într-un comunicat în care explică faptul că ia „foarte în serios“ aceste acuzaţii.

Charlie Rose nu a negat aceste acuzaţii, dar a spus că unele descrieri ale presupuselor sale hărţuiri sexuale nu sunt tocmai exacte, scrie News.ro.





Charlie Rose FOTO Getty Images

„În cei 45 de ani de jurnalism ai mei m-am mândrit cu faptul că am fost un susţinător al carierelor femeilor cu care am lucrat. Cu toate acestea, în ultimele zile, au fost făcute acuzaţii la adresa felului în care m-am purtat cu fostele colege. Este important ca aceste femei să ştie că le-am înţeles şi le cer scuze pentru comportamentul meu neadecvat. Mă simt foarte ruşinat. Am fost insensibil în anumite momente şi îmi asum responsabilitatea pentru asta, însă nu cred că toate aceste acuzaţii sunt adevărate. Credeam că împărtăşim sentimente, dar acum constat că m-am înşelat“, a explicat Rose.

„Am învăţat multe din aceste evenimente şi sper să o facă şi alţii. Cu toţii, inclusiv eu, începem acum să recunoaştem durerea cauzată de comportamente din trecut şi să căpătăm un respect profund faţă de femei şi vieţile lor“, a adăugat Rose.