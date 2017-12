VIDEO Scandal între PSD şi USR pe bugetul Transporturilor. Drulă: Nu mai discutăm amendamentele, PSD le trimite în bloc la comisia pentru buget

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, nu a participat la şedinţă, în locul său participând secretari de stat şi fostul ministru Răzvan Cuc. „Suntem în partea de introducere, unde de obicei ministrul îşi prezintă bugetul, dar azi vorbeşte doamna secretar de stat care îl înlocuieşte. Urmează dezbaterile generale unde se va permite o singură intervenţie per grup. Apoi ar trebui să urmeze dezbaterile pe cele 181 de amendamente, dar PSD vrea să nu mai dezbatem să le trimitem în bloc la buget”, spunea la începutul şedinţei deputatul USR, Cătălin Drulă. El a transmis, în direct, pe Facebook, şedinţa comisiei.

„Eu nu am mai văzut în comisii să ne filmăm între noi”, i-a criticat deputatul neafiliat, Mircea Banias, pe membrii USR.

Ulterior, senatorul PSD Ionel Butunoi, preşedintele Comisiei pentru transporturi a Senatului, a propus ca amendamentele să nu fie dezbătute şi nici votate, ci să fie transmise mai departe Comisiei de buget-finanţe. Propunerea a fost adoptată cu majoritate de voturi.

Asta deşi membrii USR care participau la şedinţa comisiei s-au opus. „Eu propun să intrăm pe amendamente, haideţi să le uşurăm munca celor de la Comisia de buget-finanţe”, a subliniat deputatul USR, Ionuţ Moşteanu.

Cătălin Drulă a remarcat că „e fără precedent să nu discutăm amendamentele în Comisia de specialitate”, numind acţiunea „un nou abuz marca PSD”.

„Centura Comarnic are contract nou semnat, dar alocare ZERO. Am depus amendament pentru mutare alocării de la podul de la Azuga care are alocare mai mare decât necesar. Dar PSD nu vrea să ne lase să discutăm amendamente!”, a scris Drulă pe Facebook.

El a continuat: „Autostrada Tg. Mureş-Iaşi are contract semnat de 2 ani pentru SF pe prima secţiune de 100km dinspre Tg. Mureş. CNAIR nu dă ordinul de începere al contractului, dl. Stroe spune că din cauză că DNA a cerut nişte documente de la CNAIR. Absurd! Nu există voinţă”. „Reamintesc că şantiere importante precum autostrăzile Bucureşti-Ploieşti, Lugoj-Deva, Sebeş-Turda sau modernizările de cale ferată de pe coridorul european au finanţări insuficiente alocate pentru prima data de mulţi ani. Avem amendamente pentru a corecta această situaţie”, a mai spus Drulă.

Mai mult, potrivit lui, pentru autostrăzile Sebeş-Turda şi Lugoj-Deva cu şantiere în plină derulare s-a alocat jumătate din necesarul pentru 2018 (200 de mil lei în loc de 400 de mil lei). „Asta va însemna demobilizarea constructorilor şi ani de întârziere!